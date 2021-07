Lady Diana e il Principe Carlo, la fetta di torta del matrimonio all'asta: ecco quanto vale

Il matrimonio di Lady Diana con il Principe Carlo è di nuovo al centro dell'attenzione, questa volta per una fetta di torta nunziale che è stata recentemente messa all'asta.

Una fetta di una delle torte nuziali del matrimonio di Lady Diana e del Principe Carlo è stata messa all'asta 40 anni dopo il celebre evento che fu seguito nelle maggior parte dei paesi del mondo. La fetta di torta congelata proveniva da una delle 23 torte nuziali che vennero realizzate in occasione delle nozze del 29 luglio 1981 dell'erede al trono britannico e della sua timida sposa ventenne.

Il dolce è formato da una base di marzapane e uno stemma in pasta di zucchero, colorato in oro, rosso, blu e argento, sulla parte superiore. Il pezzo di torta era stato donato a Moyra Smith, un membro della famiglia della Regina Madre a Clarence House. La Smith l'ha conservato in una tortiera floreale, con un'etichetta fatta a mano che diceva: "Maneggiare con cura - Torta nuziale di Diana Spencer e diCarlo, Principe del Galles."

La famiglia della Smith ha venduto la torta a un collezionista nel 2008, ma adesso i nuovi acquirenti hanno deciso di metterla di nuovo all'asta. Le previsioni indicano un prezzo che varia dalle 300 alle 500 sterline e il vincitore dell'asta si aggiudicherà anche un ordine di servizio, dettagli cerimoniali e un programma per la colazione del matrimonio reale.

"Il pezzo di torta sembra essere esattamente nelle stesse ottime condizioni di quando è stato originariamente venduto nel 2008", ha rivelato Chris Albury, banditore e valutatore ufficiale della Dominic Winter Auctioneers. "Nonostante le buone condizioni sconsiglio comunque al futuro acquirente di mangiarla."