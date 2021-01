La vita è bella, Roberto Benigni: "Quando vidi il film col Papa in pantofole"

Nel corso degli anni Roberto Benigni ha raccontato spesso un'incredibile aneddoto che ha avuto luogo in Vaticano dopo la premiere cinematografica de La vita è bella: l'attore e regista toscano ebbe l'onore di visionare il film con Papa Giovanni Paolo II il quale, a quanto pare, indossava un paio di pantofole.

La vita è bella: Roberto Benigni e Nicoletta Braschi in una scena

"Ero partito da Roma per Los Angeles e ricevetti una chiamata dal Vaticano, perché il Papa voleva vedermi e vedere 'La vita è bella'" ha ricordato l'attore. "Presi un aereo e tornai indietro, arrivai in Vaticano, e dentro c'era una parata di suore polacche bellissime, che quando entrò il Papa si buttarono a terra per un inchino, era come una ola bellissima."

"Giovanni Paolo II invece arrivò in pantofole. Si commosse molto vedendo il film, mentre a me sembrava assurdo aver visto un film accanto al Papa. Vide la pellicola in silenzio, si voltò e mi disse 'mi ha fatto piangere', si commosse moltissimo. Da allora rimanemmo in contatto, mi scrisse una lettera come un padre a un figlio." Ha concluso Benigni.

Roberto Benigni e Giorgio Cantarini nel film La vita è bella

Roberto ha raccontato questo incredibile e peculiare episodio anche durante una puntata del 2009 del Graham Norton Show: "Il mio cuore stava battendo forte, stava scoppiando, per me era incredibile incontrare il Papa. non riuscii a trattenermi e gli saltai addosso dalla gioia."