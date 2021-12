La vita della famiglia Cyrus alla base di una nuova serie animata

La vita dei membri della famiglia Cyrus è la fonte di ispirazione per una nuova serie animata attualmente in fase di sviluppo.

La vita della famiglia Cyrus potrebbe diventare una serie animata realizzata dalla casa di produzione HopeTown Entertainment, di proprietà di Tish Cyrus.

La nuova realtà ha recentemente stretto un accordo con NBCUniversal Television and Streaming, svelando i progetti in fase di sviluppo.

Il progetto animato, ancora senza un titolo ufficiale, sarà creato da Sivert Glarum e Michael Jamin, in precedenza nel team di King of the Hill, e sarà liberamente ispirato alle disavventure della famiglia Cyrus. Lo show viene descritto come una nuoova versione di The Beverly Hillbillies e potrà contare sul sostegno di Tyler Hilton e Jaco Caraco che si occuperanno della colonna sonora degli episodi.

Tish Cyrus, che ha già prodotto i film della figlia Miley come The Last Song e So Undercover, sarà coinvolta anche come produttrice di una nuova serie dramedy intitolata Kentucky Blaze, progetto creato da Courtney Hoffman. Al centro della trama ci sarà un manager musicale, Davey Wagner, che ritorna nella sua casa di Ashland, Kentucky per affrontare il proprio passato e aiutare la carriera nel mondo della musica country della madre, oltre a iniziare a gestire un'azienda basata sulla vendita di cannabis.