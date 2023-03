La TV dei 100 e uno con Piero Chiambretti: ospiti e anticipazioni del nuovo show di Canale 5

Stasera in prima serata su Canale 5 va in onda la prima puntata de La TV dei 100 e uno, il nuovo show di Piero Chiambretti. Il conduttore avrà al suo fianco un piccolo esercito di cento bambini, compresi tra i 6 e gli 11 anni, che si ritroveranno per la prima volta insieme in uno studio televisivo. Il programma ci terrà compagnia per tre settimane.

Piero Chiambretti gestirà con la consueta ironia, l'irrefrenabile e imprevedibile platea. I bambini metteranno simpaticamente alla prova alcuni special guest che si alterneranno nel corso delle 3 puntate del La Tv dei 100 e Uno. Ospiti della prima puntata Paolo Bonolis, Michelle Hunziker e un superospite a sorpresa.

I cento giovani protagonisti sottoporranno i tre ospiti della serata a domande a cui Paolo, Michelle e l'ospite a sorpresa non potranno sottrarsi, rispondendo senza filtri alle curiosità dei bambini che, presumibilmente, porranno delle domande inconsuete e inaspettate.

"L'ho fatto per mia figlia Margherita, che con i suoi suggerimenti è stata anche la prima autrice della trasmissione", ha raccontato Piero Chiambretti a Verissimo. "I bambini sono imprevedibili e ti sorprendono, nel bene e nel male", "dicono sempre la verità anche quando è sbagliata, quindi è un programma sulla verità". Qui trovate il promo della trasmissione caricato da Mediaset Infinity