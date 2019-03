La Torre Nera: Sam Strike sarà Roland Deschain nella serie Amazon

La Torre Nera ritornerà sugli schermi con un adattamento televisivo e i protagonisti della serie prodotta per Amazon saranno Sam Strike e Jasper Pääkkönen.

Il giovane attore, recentemente apparso in Nightflyers (disponibile su Netflix), ha ottenuto il ruolo del pistolero Roland Deschain, mentre la star di Vikings avrà la parte dell'Uomo in Nero.

The Dark Tower è in fase di sviluppo da circa un anno e lo showrunner sarà Glen Mazzara. Il progetto è totalmente indipendente dal film che ha avuto come protagonisti Idris Elba e Matthew McConaughey e riprenderà la narrazione della serie di romanzi scritti da Stephen King dal principio.

La storia dovrebbe infatti svolgersi molti anni prima degli eventi portati sul grande schermo e raccontare le origini di Roland Deschain, svelando come è entrato in possesso delle sue pistole, l'inizio della sua lotta contro il villain, il primo amore e le prime missioni.

Gli otto libri che compongono la saga spaziano tra numerosi generi diversi, tra cui fantasy, horror e western.