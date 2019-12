La terra dei figli: la graphic novel di Gipi diventa un film, ecco la prima immagine

La terra dei figli: la prima immagine ufficiale

La terra dei figli, l'acclamata graphic novel di Gipi, diventa un film, è stata svelata la prima immagine ufficiale della pellicola diretta da Claudio Cupellini, attualmente in fase di post-produzione.

Le riprese de La terra dei figli si sono appena concluse. Il film diretto da Claudio Cupellini e scritto da Filippo Gravino, Guido Iuculano e dallo stesso Cupellini, è prodotto da Indigo Film con Rai Cinema, in coproduzione con WY Productions. L'uscita nelle sale cinematografiche è prevista per il 2020.

Nel cast troviamo Leon de La Vallée, Paolo Pierobon, Maria Roveran, Fabrizio Ferracane, Maurizio Donadoni, Franco Ravera, Valerio Mastandrea, e Valeria Golino.

Questa la sinossi de La terra dei figli: La fine della civiltà è arrivata. Non sappiamo come. Un padre e suo figlio, un ragazzino di quattordici anni, sono tra i pochi superstiti: la loro esistenza, su una palafitta in riva a un lago, è ridotta a lotta per la sopravvivenza. Non c'è più società, ogni incontro con gli altri uomini è pericoloso. In questo mondo regredito il padre affida a un quaderno i propri pensieri, ma quelle parole per suo figlio sono segni indecifrabili. Alla morte del padre, il ragazzo decide di intraprendere un viaggio verso l'ignoto alla ricerca di qualcuno che possa svelargli il senso di quelle pagine misteriose. Solo così potrà forse scoprire i veri sentimenti del padre e un passato che non conosce.