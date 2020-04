La Tata: la reunion del cast su Paramount Network con i sottotitoli in italiano

La reunion, tutta virtuale, del cast de La Tata, che avverrà oggi, sarà trasmessa anche in Italia su Paramount Network, domani 7 aprile, con tanto di sottotitoli in italiano.

La reunion virtuale del cast de La Tata sarà trasmessa, domani su Paramount Network, con sottotitoli in italiano per tutti i fan di casa nostra che, quotidianamente sullo stesso canale, dalle 19:40, seguono le vecchie avventure di una delle sit-com più amate degli anni '90.

Oggi, lunedì 6 aprile, i protagonisti de La Tata si ritroveranno virtualmente, in diretta sul canale YouTube di Sony Pictures Television, per leggere insieme il copione del primissimo episodio della serie! L'intero incontro sarà visibile sul sito di Paramount Network domani, martedì 7 aprile, con i sottotitoli in italiano! Mentre è già live sempre sul sito di Paramount Network, e sulla pagina fb e twitter del canale, un saluto speciale di Fran Drescher, l'amata protagonista de La Tata, per i fan italiani.

La Tata: il cast di nuovo insieme per uno speciale pandemico

A comunicare la reunion, è stata infatti proprio Fran Drescher (in arte Francesca Cacace), anche co-creatrice della serie, insieme all'allora marito Peter Marc Jacobson, che sui suoi social, già qualche giorno fa, aveva anticipato una grande sorpresa in arrivo. E quindi ecco che il cast de La tata torna insieme, almeno virtualmente. In linea con la campagna italiana #iostoacasa e con quella globale #AloneTogether lanciata da ViacomCBS International Entertainment & Youth Brands, entrambe supportate da Paramount Network.

"La risata è la miglior medicina! Quindi in questi tempi difficili Peter e io abbiamo pensato: 'Non sarebbe fantastico se rimettessimo insieme il cast originale, per leggere insieme l'episodio pilota?'. È un'occasione unica nella vita portare conforto ai nostri fan costretti all'isolamento e alla quarantena, non trovate? Sicuramente noi ci siamo sentiti sollevati e speriamo che possiate fare altrettanto", ha dichiarato la Drescher. Oltre a Fran Drescher, alla reunion parteciperanno anche Charles Shaughnessy, Madeline Zima, Daniel Davis, Lauren Lane, Nicholle Tom, Benjamin Salisbury, Renee Taylor, Alex Sternin, Ann Hampton Callaway, DeeDee Rescher, Rachel Chagall e Jonathan Penner. Unico assente, tra la star del primo episodio, è James Marsden.