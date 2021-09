La Tamburina: la serie tv con Alexander Skarsgård e Florence Pugh da stasera su laF in prima visione

Debutta stasera su laF (Sky 135) alle 21:10, in prima visione, La Tamburina, serie tv evento tratta dall'omonimo best seller di John le Carré e firmata BBC/AMC. Una spy story all'ultimo respiro con un grande cast: Alexander Skarsgård, Florence Pugh, Michael Shannon.

The Little Drummer Girl: Florence Pugh con Alexander Skarsgård

Spionaggio, amore, intrighi politici, tradimento, manipolazione: un thriller in 8 episodi ambientato nel 1979 e diretto da Park Chan-wook, dove nulla è come sembra e dove il confine fra eroe e cattivo, realtà e finzione, amore e odio è sottilissima. Mentre si trova in vacanza in Grecia, Charlie (Florence Pugh), brillante e giovane attrice britannica, fa la conoscenza di un uomo affascinante, Gadi Becker (Alexander Skarsgård), in realtà un ufficiale sotto copertura dell'intelligence israeliana. Charlie si troverà così a essere la pedina principale di una complessa missione di spionaggio del Mossad, architettata dal capitano Martin Kurtz (Michael Shannon), che la vedrà infiltrata in un gruppo palestinese che trama azioni terroristiche in Europa.

Arricchiscono il cast Charles Dance nel ruolo del comandante Picton, Max Irons nei panni di Al, fidanzato di Charlie, e Michael Moshonov, volto dell'agente del Mossad Litvak. D'eccezione anche le location: oltre che a Londra e Praga, la serie è stata girata presso meraviglie artistiche come il Partenone di Atene e il Tempio di Poseidone a Capo Sunio.

The Little Drummer Girl: Alexander Skarsgård con Florence Pugh in una scena

Pubblicato nel 1983, "La tamburina", unico romanzo di John le Carré che vede una donna nel ruolo principale, venne precedentemente adattato sul grande schermo nel 1984 per la regia di George Roy Hill con protagonisti Diana Keaton e Klaus Kinski; nella serie BBC/AMC del 2018 le Carrè ha partecipato come produttore esecutivo e compare anche in un cameo. John le Carrè è considerato fra i grandi scrittori del Novecento e tra i maestri delle storie di spionaggio, ha firmato 27 titoli, editi in Italia da Mondadori, molti dei quali adattati per il grande schermo. L'ultimo romanzo postumo di Le Carrè, Silverview, uscirà in Italia a febbraio 2022 sempre per Mondadori.

La tamburina (The Little Drummer Girl), 8 episodi da 50 minuti ciascuno, andrà in onda ogni martedì, dal 28 settembre al 19 ottobre, su laF (Sky 135), Sky Go, on demand su Sky e su NOW per il ciclo "Bestseller in TV".