La Talpa, Ludovica Frasca non abbandonerà il reality di Canale 5: cosa farà

Dopo un lungo periodo di assenza dalla tv, da appena una settimana è tornato in onda La Talpa. Nella prima puntata è stata Ludovica Frasca a lasciare il programma. Per lei, però, non è ancora finita l'avventura a La Talpa. Come annunciato da Diletta Leotta, l'ex velina sarà presente in studio come opinionista dalla prossima puntata, prevista per lunedì.

La Talpa trova la sua opinionista: Ludovica Frasca non lascia il reality

L'anticipazione è arrivata direttamente dalla conduttrice dello show durante la sua partecipazione alla puntata del 9 novembre di Verissimo. Intervenuta nel salotto di Silvia Toffanin, la Leotta ha lanciato la notizia: "Vorrei spoilerare una piccola cosa. Ludovica Frasca sarà anche l'opinionista de La Talpa", ha raccontato la conduttrice. Così, la prima concorrente che è stata eliminata dallo show resterà coinvolta ancora nelle dinamiche del reality. Lo scopo non sarà solo quello di assistere nelle prove dei giocatori ma aiuterà a far chiarezza sull'identità della talpa, che fino a questo momento resta ancora sconosciuta.

La partecipazione di Diletta a Verissimo è anche un modo per fare il punto sulla sua carriera. Non si è parlato della sua prima avventura televisiva in solitaria lontana dallo sport, ma si è aperta una parentesi sulla sua vita da neo mamma. "Abbiamo visto la prima puntata insieme. Mia figlia Aria guardava la tv e indossava la felpa della Talpa. Seguivamo passo dopo passo, è stata un'emozione incredibile" ha raccontato. E sulla sua bellezza da sempre al centro dell'attenzione ha rivelato: "Ti spinge anche a fare meglio, a dare il mille per mille. Voglio essere preparata al massimo così possono parlare di tutto tranne che di quello" ha concluso.