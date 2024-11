La Talpa Detection: su Mediaset Infinity da oggi il format condotto da Diletta Leotta

Due piattaforme per un reality: La Talpa è il primo vero esperimento crossmediale di Mediaset, con un reality in onda in TV su Canale 5, e un format, La Talpa Detection, in partenza oggi su Mediaset Infinity. Una formula innovativa che anticiperà la puntata del martedì sera con contenuti esclusivi, focalizzandosi in particolare sugli elementi di investigazione per guidare il pubblico alla scoperta della vera identità della talpa.

Che cos'è La Talpa Detection

Era stato annunciato fin dai palinsesti estivi: La Talpa sarebbe stato il primo esperimento crossmediale per Mediaset, ma non era fin qui ancora molto chiaro quale sarebbe stata la differenza rispetto agli altri reality, che solitamente sono già accompagnati da clip esclusive disponibili solo in rete.

La Talpa Detection ha reso però chiara la differenza perchè per la prima volta uno show della tv lineare sarà accompagnato da un vero e proprio programma che sarà distribuito solo in streaming su Mediaset Infinity, e che, soprattutto, sarà costruito in modo da arricchire di informazioni la visione in chiaro del pubblico. A condurre entrambi ci sarà Diletta Leotta.

La Talpa Detection, in particolare, si concentra sul ritmo e sulla parte più action del reality, facendo delle missioni e delle prove fisiche il cuore pulsante dello show. Ogni episodio sarà una sfida adrenalinica, in cui i concorrenti dovranno superare prove sempre più difficili per restare in gioco, mantenendo alta la spettacolarità e l'attenzione. Un altro elemento chiave di questa nuova versione è il focus sull'aspetto investigativo. Nel format tradizionale la ricerca della Talpa è un aspetto centrale. Le indagini diventano ancora più profonde e strategiche. Gli spettatori saranno immersi in un gioco di sospetti, indizi nascosti e colpi di scena, che li terranno incollati allo schermo mentre i concorrenti cercano di smascherare la Talpa.

La Talpa: a che punto siamo nel gioco

La prima puntata del reality, in onda martedì 5 novembre su Canale 5 ma sempre visibile in streaming su Mediaset Infinity, ha già mietuto la prima vittima, l'ex velina e opinionista Ludovica Frasca, che, rispetto agli altri concorrenti, era evidentemente la più lontana dallo scoprire chi è il sabotatore o la sabotatrice dell'edizione.

In gara restano dunque solo 9 concorrenti: Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca, Alessandro Egger, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Marco Melandri, Andreas Muller e Veronica Peparini (che giocano in coppia), Andrea Preti e Gilles Rocca. Per sei settimane saranno loro a dover vivere tutti insieme nella villa del viterbese, mettendosi alla prova tra rivalità e alleanze, al fine di superare sfide ardue. In ogni puntata su Canale 5, il martedì sera, verrà eliminato un membro del cast, mentre La Talpa Detection fornirà agli spettatori indizi fondamentali per scoprire chi è la talpa dell'edizione prima della finale, prevista il 12 dicembre.