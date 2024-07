La Talpa: Ilary Blasi ha scelto tre concorrenti: le prime indiscrezioni sul reality show

Arrivano le prime notizie sui casting de La Talpa, il reality show tornerà in televisione dopo sedici anni di assenza: la terza ed ultima edizione andò in onda nel 2008 su Italia 1.

Dopo anni di speculazioni, la prossima stagione segnerà il ritorno de La Talpa, il reality show trasmesso per la prima volta dalla Rai nel lontano 2004, poi passato a Mediaset e trasmesso su Italia 1. L'ufficialità della notizia è attesa per il prossimo 16 luglio, quando Mediaset presenterà i palinsesti della prossima stagione a Cologno Monzese.

Il ritorno de La Talpa: conferme e novità per la prossima stagione

Nonostante l'incertezza attuale, sono già emerse alcune indiscrezioni attendibili: Ilary Blasi sembra destinata a condurre il programma, dopo che Pier Silvio Berlusconi ha deciso di sostituirla a L'Isola dei famosi per dare il ruolo di conduttrice a Vladimir Luxuria. In passato, La Talpa è stato presentato da Paola Perego, che ha preso il posto di Amanda Lear dopo la prima puntata.

Attualmente sono in corso i casting per la versione italiana del format belga De Mol. Secondo TVBlog, recentemente è stata provinata una coppia nata ad Amici. Il portale ha scritto: "Tra coloro che hanno sostenuto il provino per partecipare a La Talpa in veste di concorrenti ci sono anche Veronica Peparini e Andreas Müller. Andreas, 28 anni, e Veronica, 53 anni".

Veronica Peparini e Andreas Müller provinati per La Talpa

"I due si sono conosciuti ad Amici di Maria De Filippi nel 2018. Lei era coreografa e insegnante, lui concorrente e aspirante ballerino. Nonostante i 25 anni di differenza, tra i due è scoppiato l'amore. Veronica Peparini, già mamma di Daniele, 16 anni, e Olivia, di 11 anni, avuti da una precedente relazione, ha dato alla luce due gemelline, Penelope e Ginevra, nate il 18 marzo 2024".

Sara Croce è invece in bilico tra diverse possibilità: è stata richiesta sia da Alfonso Signorini per il Grande Fratello che da Marco Salvati, storico autore de La Talpa. I due hanno lavorato insieme nei programmi di Paolo Bonolis Ciao Darwin ad Avanti un Altro, dove lei ricopriva il ruolo di Bonas.