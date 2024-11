Chi è la Talpa? Ecco tutti gli indizi per risolvere il mistero e trovare "la spia" nel reality di Canale 5

Con l'ultima puntata in programma stasera su Canale 5 in prima serata, La Talpa svelerà chi è il traditore o la traditrice dell'edizione condotta da Diletta Leotta: ecco tutti gli indizi che abbiamo raccolto.

Diletta Leotta svelerà tra qualche ora ai suoi spettatori chi è la talpa dell'edizione 2024, la n° 4 per il reality in onda su Canale 5. Per aiutare nelle ricerca, oltre alle tre puntate in prima serata (la quarta andrà in onda alle 21:30), è stato messo in piedi un nuovo format, La Talpa Detection, disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Certo, La Talpa 4, rispetto alle tre stagioni che l'hanno preceduta, presenta una difficoltà in più per tutti gli "Sherlock Holmes" che da settimane sono in azione: la cancellazione prematura non ha giovato alle indagini. Nel senso che gli indizi in nostro possesso, a questo punto del gioco, non sono ancora così schiaccianti in un senso o in un altro per decretare con assoluta certezza chi sia il traditore o la traditrice (o i taditori, ricordiamo che una coppia partecipa come concorrente unico). Abbiamo però cercato di fare del nostro meglio e di raccogliere un certo numero di prove.

La Talpa: gli indizi che inchiodano i concorrenti

La più quotata, fino alla sua uscita a sorpresa nel corso della terza puntata, era Elisa Di Francisca per via del tatuaggio sul piede. Eliminata lei dal gioco, i sospetti maggiori, del pubblico e dei concorrenti, hanno comunque continuato a concentrarsi sui profili femminili: se la modella israelinana Orian Ichaki, nel corso della quarta puntata, verrà additata dal gruppo come la possibile talpa, il pubblico dei social pensa invece che la spia sia una speaker radiofonica e conduttrice, che negli ultimi giorni ha fatto parlare di sè per una gaffe con Elodie.

Lucilla Agosti

Lucilla Agosti si è resa da subito protagonista anche con battibecchi all'interno della villa

Nonostante gli altri concorrenti abbiano, quasi tutti, indicato Orian Ichaki come possibile talpa (lo si vede ne La Talpa Detection su Mediaset Infinity), a qualcuno l'idea è saltata in mente: Lucilla Agosti potrebbe in effetti essere la traditrice del gruppo. Cosa lo fa pensare? Quello che è successo durante molte delle prove.

Se nella prima puntata, durante la prova dell'arrampicata, oltre ad aver fatto perdere tempo alla brigata è poi caduta quasi subito, nella seconda puntata, in coppia con Marco Melandri, è stata ancora una volta troppo lenta. A far nascere molti sospetti su di lei, però, è stato soprattutto quell'indizio arrivato dall'amico della talpa: "la Talpa vi propone l'armistizio". Come recita anche la sua biografia sul sito di R101: "Nasco l'8 settembre, giorno dell'armistizio, ma raramente depongo le armi".

Drante la quarta puntata, quella che vedremo stasera, Lucilla Agosti non riuscirà a portare a termine la corsa delle bighe in coppia con Orian: ad arrendersi per prima sarà proprio la speaker milanese. A pesare però è soprattutto una considerazione fatta da Marina La Rosa nel corso della prova a Bomarzo: "Per la prima volta abbiamo agito come un gruppo, forse perché con noi non c'era la talpa?". Per tutta la prova Gilles Rocca e Lucilla Agosti era gli unici rimasti isolati.

Orian Ichaki

Orian Ichaki è nata in Israele ma vive da alcuni anni a Milano

Nel corso della quarta puntata quasi tutti i concorrenti in gara la indicheranno come la principale sospettata. La questione linguistica in questo non aiuta: si esprime poco perché davvero non parla e non capisce bene la nostra lingua? Oppure usa la cattiva comprensione come maschera per agire indisturbata? Se la produzione l'ha scelta, in mezzo ad altri candidati, per partecipare a un reality italiano, allora forse la sua conoscenza della lingua non è così terribile come dice, ma andiamo con ordine.

Se nella prima puntata ha perso la moneta a un passo dal traguardo e ha rifiutato di fare la torcia umana, e nella seconda ha accampato problemi fisici come scusa, nella terza puntata anche lei è stata "toccata" dalla frase sull'armistizio. Può essere infatti un collegamento al suo passato come militare (Orian è israeliana)?

Nella terza puntata, durante la prova che ha sostenuto in coppia con Andrea Preti, la modella è stata la prima ad abbandonare la vasca piena di acqua e ghiaccio. Il peggio è arrivato nel corso della quarta puntata, e cioè la consapevolezza di essere la principale sospettata, soprattutto a seguito della prova con le brugole: quelle utili sono state ritrovate, abbandonate nel fango, tutte dalla sua parte della vasca. Durante la corsa delle bighe, invece, è stata accusata da un'altra principale sospettata, Lucilla Agosti, di appesantire il carico anziché collaborare per trasportare Veronica Peparini fino al traguardo.

Marina La Rosa

Marina La Rosa ha rallentato molte prove

Durante le prime tre puntate, i principali sospetti sono nati per la sua innata capacità di far perdere tempo prezioso alla squadra, con conseguenze sul superamento delle prove e sul montepremi. Nella terza puntata inoltre, per paura, almeno così ha detto, non ha accettato di lanciarsi nel lago.

L'ex gieffina non è stata determinante neppure durante le prove della quarta puntata: nella prima, nonostante abbia resistito per più tempo rispetto a Veronica Peparini chiusa nella vasca, ha poi però deciso comunque di abbandonare prima della fine. Nella seconda invece, dopo essere stata scelta come regina con la facoltà di non partecipare alle Olimpiadi, ha però fallito nella prova di forza finale, sostenuta con Andreas Muller.

I principali sospetti su Marina La Rosa, però, non derivano dalla sua non determinante partecipazione alle prove, ma in primis dal logo del programma, che secondo molti ricorderebbe una rosa dei venti, citazione del suo cognome. A far nascere dubbi sul suo conto anche l'atteggiamento, quasi sempre sfidante e sfacciato, verso altri membri del gruppo, in particolare verso Andrea Preti e Gilles Rocca, e il maggior acume che manifesta rispetto ad altri concorrenti.

Gilles Rocca

Se lui fosse la talpa, allora la sua strategia sarebbe assolutamente diversa rispetto a quella utilizzata da Lucilla Agosti o Orian Ichaki. Sono pochissimi, infatti, i casi in cui le prove sono fallite anche per colpa sua. Sostanzialmente, anzi, questo è successo solo nella quarta puntata, durante la famosa prova delle brugole: salito fino in cima con Egger, ha affermato di non poter chiudere le valvole dell'acqua in assenza delle brugole utili, che, da regolamento, dovevano esserci per forza.

Come nel caso di Marina La Rosa, però, anche Gilles Rocca è tra i massimi sospettati per via del suo atteggiamento. Lungi dall'essere provocatorio, l'attore romano ha anzi conquistato più volte i favori del gruppo, venendo eletto coordinatore, nella seconda puntata, e persona più fidata, nella prima. Impossibile però non chiedersi se, in questo, non ci sia anche la volontà di minare la coesione del gruppo dall'interno.

E d'altronde, come per Lucilla Agosti, anche su di lui pesano le parole di Marina La Rosa rispetto alla compattezza dimostrata dagli altri concorrenti nell'unica prova in cui lui era assente. C'è in più un altro dettaglio, pura speculazione anche qui: quando è stata annunciata la chiusura del programma con due settimane d'anticipo, Gilles Rocca è stato il solo a risentirsi rumorosamente via social. Chi assumerebbe un atteggiamento simile se non qualcuno che ha vissuto l'avventura da vero protagonista?

Alessandro Egger

Alessandro Egger ha conquistato l'immunità nella quarta puntata

Da perfetta ipotetica talpa, pare che il modello abbia mentito sul dettaglio che l'ha reso più famoso: essere l'ex bambino goloso della Kinder. Barrette a parte, però, Alessandro Egger ha fin qui accumulato anche in gara diversi indizi rispetto alla possibilità di essere il sabotatore. Se durante la prima puntata ha accettato di fare la torcia umana per rimpinguare il montepremi che aveva azzerato per salvarsi, cercando quindi di scansare i sospetti, è stato il suggerimento dell'armistizio a "condannare" anche lui. Egger è infatti nato a Belgrado, città in cui fu firmato l'armistizio del 1918.

I veri sospetti, però, sono nati dal suo atteggiamento sempre conciliante e amichevole nei riguardi di tutti: e se volesse spingere il gruppo alla fiducia per riuscire a sabotare le dinamiche del gioco con maggiore facilità? Durante la quarta puntata, in fondo, è stato proprio lui, insieme a Gilles, dopo essere salito fino in cima alla salita per chiudere le valvole, a dichiarare che non c'erano brugole abbastanza piccole. Salvo poi essere ritrovate fuori dalla vasca di fango, portate da chissà chi. Gilles Rocca è però stato additato, insieme a Orian, mentre Egger ha guadagnato l'immunità proprio per scelta dei suoi compagni d'avventura.

Andrea Preti

Andrea Preti è stato spesso attaccato da Marina La Rosa

L'attore è al momento tra i concorrenti meno sospetti, chissà se un ruolo fondamentale in questo è ricoperto dal cipiglio con cui, dopo ogni prova, cerca (o almeno finge) di capire chi sia la talpa? Fin qui si registrano l'invalidamento di una missione, nella prima puntata, e la ricerca spasmodica dell'immunità alla fine di ogni puntata, anche a costo di sacrificare il montepremi. Nel quarto appuntamento, però, gli è andata male perché il gruppo ha deciso di regalarla ad Alessandro Egger.

Andreas Muller e Veronica Peparini

Andreas Muller e Veronica Peparini, coppia anche nella vita, partecipano come concorrente unico

La ex coppia di Amici partecipa anche al reality di Canale 5 in coppia. Sarà per il modo amorevole che hanno di trattarsi, ma fino a qui sono tra i concorrenti meno sospetti. D'altronde sono poche le prove che hanno, volontariamente o no, sabotato. Nella quarta puntata è stata prima Veronica Peparini a voler uscire dalla vasca chiusa (ma aveva già dichiarato di soffrire di claustrofobia), poi è stato Andreas, dopo aver svolto egregiamente le altre prove delle Olimpiadi, a crollare di fronte a due colonne da 170 kg ciascuna.

Nella seconda puntata l'indizio lasciato dall'uomo mascherato amico della talpa - "La amate" - aveva spinto molti concorrenti e spettatori a puntare il dito contro di loro, essendo una coppia, ma non sarebbe troppo banale?