La stretta del passato, su Netflix in streaming da oggi

La stretta del passato, titolo originale Chokehold, è il nuovo thriller turco in arrivo su Netflix in streaming a partire da oggi 21 aprile 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Il film segue la storia di una coppia originaria di Istanbul. I due si trasferiscono in una cittadina dell'Egeo per allontanarsi da uno scandalo, ma ben presto si accorgono che gli abitanti del luogo vogliono sbarazzarsi di loro. La stretta del passato è diretto da Onur Saylak e vede nel cast principale Kivanç Tatlitug, Funda Eryigit, Gürgen Öz, Onur Akgülgil, Kerem Arslanoglu, Müge Bayramoglu e Hayat Van Eck.

La sinossi principale riporta: Yalin e Deiza, una coppia di Istanbul, si trasferisce in un villaggio nella regione dell'Egeo, vicino la città di Asso. Qui vorrebbero iniziare una nuova esistenza fatta di pace e tranquillità ma, dopo breve tempo dal loro arrivo, inizieranno ad essere presi di mira da alcuni abitanti del paese. La sensazione è che tutti ce l'abbiano in particolare con Yalin, che in realtà cela un'identità segreta. Quando questa verrà fuori, avrà avvio una guerra segreta tra l'uomo e l'intero villaggio, finché gli eventi non saranno destinati a precipitare velocemente.