La Storia, la serie tv da stasera su Rai 1: la trama, il cast, da quante puntate è composta

La RAI apre il suo anno nuovo delle fiction con La Storia, la serie tv tratta dall'omonimo romanzo di Elsa Morante, in onda a partire da stasera su Rai 1 in prima serata. Diretta da Francesca Archibugi, e scritta da Giulia Calenda, Ilaria Macchia, Francesco Piccolo e Francesca Archibugi, la fiction riporta il romanzo della Morante sul piccolo schermo a 38 anni di distanza rispetto allo sceneggiato in 3 puntate che, nel 1986, ha visto impegnata Claudia Cardinale nei panni della protagonista.

La trama de La Storia

La storia: Jasmine Trinca in una scena della serie

Come il romanzo, pubblicato nel 1974, anche la serie tv è ambientata a Roma, nel quartiere di San Lorenzo, alla vigilia della Seconda guerra mondiale. Ida Ramundo, maestra elementare rimasta vedova con un figlio adolescente di nome Nino, decide di tenere nascoste le proprie origini ebraiche per paura della deportazione. Un giorno, quando ormai l'Italia è in guerra a fianco della Germania, rientrando a casa, Ida viene violentata da un soldato dell'Esercito tedesco, un ragazzino ubriaco. Dopo lo sgomento, l'angoscia e la vergogna, Ida scopre di essere incinta.

Mentre Nino trascorre l'estate al campeggio degli Avanguardisti, Ida partorisce in segreto un bambino prematuro, piccolo e quieto, con gli stessi occhioni azzurri del padre, quel soldato ragazzino tedesco di nome Gunther già morto in Africa. Quando Nino torna a casa e scopre il fratellino, lo accetta di slancio e se ne innamora. Lo soprannominerà Useppe. La piccola famiglia viene stravolta dagli eventi della guerra. Prima Nino, fascista convinto, decide di partire per il fronte contro il parere di Ida, lasciandola sola con Useppe. Poi, nel bombardamento di San Lorenzo del luglio 1943, la loro casa viene distrutta, Ida perde tutto ed è costretta a sfollare a Pietralata. Da quel momento, ogni giorno diventerà una lotta per la sopravvivenza, sua e del suo bambino.

Intanto, Useppe cresce aspettando il ritorno del fratello, al quale è legato da un amore inossidabile, mentre una vitalità a tratti disperata spinge Nino verso la lotta armata di Resistenza, verso l'amore, verso i compagni. Dopo la guerra si darà al contrabbando, prima di sigarette e poi di armi. Vuole una vita migliore per sé, per Ida e per Useppe.

Il cast

La storia: il cast al completo

Protagonista de La Storia è Ida Ramundo, insegnante di italiano, interpretata da Jasmine Trinca, Francesco Zenga è il figlio maggiore Nino, mentre Christian Liberti e Mattia Basciani sono Giuseppe, detto "Useppe", il bambino nato in seguito alla violenza sessuale del soldato tedesco. Valerio Mastandrea è Remo, titolare di un'osteria nel quartiere di San Lorenzo, che accoglie Ida e gli altri abitanti della zona nella sua cantina quando suona l'allarme dei bombardamenti. Elio Germano è Giuseppe Cucchiarelli, detto "Eppetondo", marmista che diventa amico di Ida.

Lorenzo Zurzolo è Carlo Vivaldi, anarchico nonviolento di Mantova, Lukas Zumbrock è Gunther, soldato tedesco che violenta Ida, Giselda Volodi è Vilma, donna del ghetto che cerca di mettere in guardia gli altri ebrei dai rischi che stanno per correre. Vincenzo Nemolato, Carmen Pommella, Flora Gigliosetto, Vincenzo Antonucci, Anna De Stefano, Rosaria Langellotto, Arcangelo Iannace sono i Mille, famiglia d'origine napoletana. Antonella Attili è Filomena Marrocco, Enzo Casertano è Tommaso Marrocco, Ludovica Francesconi è Annita. E poi Asia Argento nei panni di Santina, una prostituta, Josafat Vagni è Nello, magnaccia di Santina, Romana Maggiora Vergano è Patrizia, fidanzata di Nino, Anna Ferruzzo è la signora Di Segni.

Quante puntate e quando andranno in onda

La storia: Elio Germano con Jasmine Trinca e Christian Liberati in una foto

La Storia è suddivisa in 8 episodi da 50 minuti ciascuno che verranno mandati in onda, due alla volta, nel corso di 4 prime serate. Le puntate saranno trasmesse il lunedì sera per tutto il mese di gennaio, con finale della miniserie previsto per lunedì 29 gennaio.

La Storia sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay gratuitamente. Il primo episodio è visionabile in anteprima da sabato 6 gennaio, mentre il boxset con tutti gli episodi sarà disponibile partire da stasera, al termine della messa in onda su Rai 1.