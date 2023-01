La star di She Hulk Jameela Jamil vuole aggiungere Star Wars alla sua lista di "progetti nerd"

Jameela Jamil, la Titania di She-Hulk: Attorney at Law, vuole aggiungere anche Star Wars alla sua lista di progetti lavorativi per ottenere quello che ha chiamato un "Nerd EGOT".

Dopo She-Hulk: Attorney at Law, Jameela Jamil si dice pronta ad invadere anche l'universo di Star Wars. L'attrice, che ha già recitato in diversi progetti solitamente catalogati come "nerd", ha affermato di voler completare l'opera e puntare a un immaginario "Nerd EGOT".

Sapete cos'è un EGOT? Probabilmente ne avrete sentito parlare, ma è la sigla che fa riferimento a chi, nella propria carriera nel mondo dello spettacolo, può vantare la vittoria agli Emmy Award, ai Grammy Award, agli Oscar e ai Tony Award (da qui l'acronimo).

E proprio questo termine viene ripreso in maniera giocosa dall'attrice Jameela Jamil che, dopo aver preso parte a film e serie tv targati DC, Marvel e Star Trek, afferma ora di voler chiudere il cerchio con un progetto su Star Wars.

She-Hulk, Jameela Jamil risponde agli haters

Come riporta anche Comicbook, Jameel ha recentemente dichiarato: "Ho fatto cose per DC (DC League of Super-Pets), sono nel MCU (She-Hulk: Attorney at Law), e ora ho fatto il mio ingresso nel mondo di Star Trek (Star Trek: Prodigy). Mi pare naturale, adesso, che mi venga concesso di unirmi alla banda di Star Wars in quello che chiamo il mio 'Nerd EGOT'. Sarebbe il più grande sogno per la me dodicenne".

E voi, che ne pensate? Vorreste vedere l'interprete di Titania in un progetto Star Wars?