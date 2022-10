She-Hulk, Jameela Jamil risponde agli haters

Jameela Jamil ha risposto ad alcuni fan ostili che avevano lasciamo alcuni commenti in merito alla serie She-Hulk: Attorney at Law

Jameela Jamil ha rilasciato alcuni commenti scritti dagli haters che hanno criticato la nuova serie Disney+ She-Hulk: Attorney at Law. L'attrice interpreta Titania, l'antagonista di Jennifer Walters/She-Hulk di Tatiana Maslany.

Mentre molti fan hanno apprezzato la serie per il suo stile e le sue trame, c'è anche una parte di fan che ha criticato She-Hulk: Attorney at Law per avere le donne in primo piano davanti e dietro la telecamera. Jameela Jamil ha quindi deciso di rispondere ad alcuni dei commenti più duri rivolti a lei e ai suoi co-protagonisti.

Tutto è iniziato sabato quando Jamil ha condiviso un video di se stessa mentre mangiava in modalità Titania a Times Square a New York City. "Aspettando l'episodio finale di She-Hulk", riportava la didascalia. Dopo che alcuni fan hanno risposto che non sarebbero rimasti sintonizzati abbastanza a lungo per il finale, Jamil ha risposto: "Perché così tanti uomini sono così sconvolti? State tutti bene?"

She-Hulk: Attorney at Law - una scena della serie

Secondo quanto riportato da Comicbook, l'interprete di Titania ha continuato a supportare She-Hulk dichiarando che la serie non "si attiene a nessuna vecchia formula, e siamo comunque arrivati ​​​​al numero 1 nelle classifiche e ce l'abbiamo fatta". Poco dopo, l'attrice ha sottolineato che alcuni commenti cattivi e sprezzanti nei suoi confronti non sono assolutamente necessari, nonostante non ci sia nulla di sbagliato nell'esprimere il proprio parere nei confronti della serie: "Per essere chiari. Va assolutamente bene se non vi piace She-Hulk. So che non piace a tutti. Alcune persone lo adorano. Ma possiamo essere tutti d'accordo sul fatto che non bisogna essere così ostili nell'esprimere i propri sentimenti verso di me. Siamo tutti fan, parliamo bene".

Alcuni utenti di Twitter hanno chiesto a quali commenti si riferisse l'attrice che ha risposto: "Mi è stato detto che sono stata assunta per la diversità. Mi è stato detto che non avrei mai più lavorato. Mi è stato detto che dovremmo smettere di lasciare che le donne scrivano serie, mi è stato detto che sembro disgustosa".

Commenti che l'attrice non ha quindi lasciato andare e a cui ha risposto proprio in queste ore ribadendo un semplice concetto: "Va bene esprimere il proprio punto di vista in merito a un prodotto, ma sempre nel rispetto delle persone".