La sposa!, Maggie Gyllenhaal esulta per la nomination all'Oscar di Jessie Buckley: "Era l'unica mia scelta"

Maggie Gyllenhaal è pronta a tornare al cinema nel ruolo di regista con La sposa!, il suo secondo film da sceneggiatrice e regista. Star del nuovo progetto è Jessie Buckley, recentemente candidata all'Oscar per la miglior interpretazione femminile in Hamnet.

Proprio in seguito alla sua candidatura, Maggie Gyllenhaal ha sottolineato la sua bravura nella scelta di Buckley per il ruolo da protagonista nel suo secondo film da regista, prevista il prossimo 6 marzo nelle sale cinematografiche.

Maggie Gyllenhaal felice per la scelta di Jessie Buckley

Intervistata da Entertainment Weekly, la regista ha sottolineato come il suo occhio da attrice abbia contribuito: "Sono un'attrice da molti anni, e a un certo punto ho pensato: 'Mi batterò per questa ragazza. Chi altro potrebbe interpretarla?'" ha raccontato Gyllenhaal "Quando le persone lo hanno fatto per me, mi ha cambiato la vita, quindi lo sto facendo anch'io. E ha funzionato, e ora lei vincerà l'Oscar, quindi il tempo mi ha dato ragione"

Jessie Buckley in una scena de La sposa!

La sposa! è liberamente ispirato a La moglie di Frankenstein e oltre a Jessie Buckley nel ruolo della protagonista, troviamo Christian Bale nei panni del Mostro di Frankenstein, insieme a Peter Sarsgaard, Annette Bening, Jake Gyllenhaal e Pénelope Cruz.

Jessie Buckley e l'assenza dai social

Jessie Buckley aveva già lavorato con Gyllenhaal nel suo debutto alla regia del 2021 La figlia oscura, e ha spiegato che una delle principali preoccupazioni legate al suo casting era il fatto di non avere un account Instagram: "Capisco anche il punto di vista dello studio. Per loro sarebbe molto più facile se avessi un milione di follower su Instagram. Ma non credo che funzioni davvero così. Alla fine, vuoi che una storia abbia vita, e qualunque cosa il regista o lo sceneggiatore sentano sia il modo giusto per darle vita, è una loro scelta".

Buckley ha proseguito: "Penso che persone come Paul Thomas Anderson, Martin Scorsese, Maggie Gyllenhaal, Chloé Zhao, Denis Villeneuve stiano semplicemente facendo la loro roba, a modo loro. Non credo che potrebbero realizzare i film che hanno fatto se scegliessero un ingrediente in base ai follower su Instagram invece che al colore di vernice che vogliono usare".