La società segreta dei principi minori, su Disney+ in streaming da oggi

La società segreta dei principi minori è finalmente disponibile in streaming su Disney Plus a partire da oggi 25 settembre 2020: Sam, una principessa non erede al trono perchè secondogenita, partecipa a un programma di addestramento per una nuova classe di figli reali che hanno il compito di salvare il mondo...

Sam è una principessa, ma non si comporta propriamente come tale, perchè Sam non è la principessa ereditaria, bensì la secondogenita della sua casata. Seconda in linea di successione al trono del regno di Illyria, Sam si interroga costantemente su che cosa significhi essere una principessa e vorrebbe prendere in mano il proprio destino. A differenza di sua sorella maggiore Eleanor, perfetta per il suo prossimo ruolo di regina, Sam preferirebbe rockeggiare con il suo compagno di band e migliore amico Mike durante una protesta illegale o abbandonare un impegno reale per una notte di follie.

La società segreta dei Principi Minori: un momento del film

Sam è a tutti gli effetti una teenager ribelle e un giorno scopre di aver sviluppato inconsapevolmente dei superpoteri grazie a un tratto genetico attribuito solo ai secondogeniti di discendenza reale. Stanca del comportamento della figlia, la Regina Catherine manda Sam in un collegio estivo dove lei e altri quattro principi minori - Tuma, Roxana, January e Matteo - scoprono di avere abilità superumane uniche e vengono invitati a entrare in una società segreta da tempo impegnata nella missione di mantenere la pace. Con una nuova motivazione e l'aiuto di James, il loro istruttore nella Società Segreta, Sam e le altre reclute reali dovranno imparare a usare i loro nuovi poteri e a lavorare come una squadra prima di poter salvare il mondo.

