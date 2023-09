La sirenetta: la nuova clip bonus spiega perché è stata aggiunta la canzone di Scuttle

La Sirenetta è ora disponibile presso i rivenditori digitali e uscirà in 4K, Blu-ray e DVD il 19 settembre. Per celebrare l'arrivo del film in home video, è stata condivisa online un'esclusiva clip tratta dai contenuti bonus che mette in primo piano Scuttle.

La canzone in questione è stata creata appositamente per questa rivisitazione live-action del classico d'animazione, con le interpretazioni di Awkwafina nel ruolo di Scuttle e del Sebastian di Daveed Diggs. Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione de La Sirenetta.

Includere un brano originale nel mix quando la colonna sonora è già iconica di suo è stata una mossa coraggiosa da parte della Disney, e ruota intorno a Scuttle che informa Ariel che, stando a quanto si mormora nel castello, il principe Eric intende chiederle di sposarlo.

Da Frozen a La Sirenetta, i collegamenti tra alcuni classici Disney secondo i fan

In questo esclusivo sneak peek, il regista Rob Marshall e i produttori Jeffrey Silver e John DeLuca ci spiegano perché questa canzone è stata aggiunta alla già impressionante colonna sonora.

Poi, i compositori Alan Menken e Lin Manuel-Miranda raccontano la loro collaborazione e il modo in cui hanno messo insieme questa sequenza.