La Sirenetta: Halle Bailey si commuove per la reazione al trailer dei bimbi afroamericani

Halle Bailey, interprete di Ariel nel live action Disney de La Sirenetta, è rimasta sbalordita dalla reazione dei bambini afroamericani al trailer diffuso durante il D23 Expo 2022 dalla Casa di Topolino.

I video che mostrano i giovanissimi fan mentre guardano le prime immagini del progetto sono infatti diventati virali online, attirando l'attenzione della protagonista.

Di recente il remake del classico dell'animazione La sirenetta, uscito nelle sale nel 1989, ha fatto molto parlare di sé. Secondo alcune persone Halle Bailey non sarebbe idonea al ruolo in quanto nella versione originale Ariel ha la pelle chiara. I bambini di cui sopra, provenienti da tutto il mondo, non la vedono allo stesso modo: riconoscendosi in lei perché appartenenti alla stessa etnia, si sono lasciati andare alle emozioni e hanno esternato i loro sentimenti positivi verso l'attrice e il progetto, il che ha rincuorato la protagonista della polemica.

Quest'ultima, in risposta a un tweet diffuso da Tracklist che presenta tutto l'entusiasmo per il personaggio da lei interpretato, ha pubblicato un messaggio con le seguenti parole: "le persone mi hanno inviato le loro reazioni per tutto il fine settimana, e io mi sento davvero in soggezione... Ciò significa il mondo per me".

Di seguito riportiamo il tweet che mostra la reale euforia dei più piccoli:

La sirenetta uscirà nelle sale italiane il 23 maggio 2023 e negli Stati Uniti tre giorni dopo, il ​​26 maggio. Halle Bailey sarà affiancata da Jonah Hauer-King nei panni del principe Eric, Jacob Tremblay in quelli del pesciolino Flounders, Daveed Diggs nel ruolo del granchio Sebastian, e Awkwafina in quello di Scuttle. Completano il cast Melissa McCarthy nelle vesti dell'antagonista, Ursula, e Javier Bardem in quelle di re Tritone.