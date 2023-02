La scuola degli animali magici, su Prime Video in streaming da oggi

La scuola degli animali magici, il film per ragazzi prodotto tra Austria e Germania, sbarca su Amazon Prime Video in streaming da oggi 20 febbraio 2023.

La scuola degli animali magici, il film per ragazzi prodotto tra Austria e Germania, sbarca su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 20 febbraio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

All'interno della Winterstein School, a ogni bambino viene assegnato un animale magico da compagnia. Questo non basterà a Ida, appena giunta nell'istituto, per ambientarsi al meglio. Infatti, deve fronteggiare la perfida Helene, che tenterà più volte di metterla in difficoltà. L'unico che si avvicinerà alla nuova arrivata sarà Benni, un ragazzo altrettanto ignorato dal resto della classe.

Un giorno, però, si aggregherà anche Mortimer Morrison, che porterà con sé tutti gli animali magici ritrovati durante i suoi viaggi. Ida riceverà così la volpe parlante Rabbat, mentre a Benni toccherà la tartaruga Henrietta. Grazie alla vicinanza dell'animale, la ragazza supererà finalmente le difficoltà che la bloccavano, tanto da affermarsi in breve tempo come la più popolare della scuola. Insieme ai nuovi amici, Benni e Ida dovranno presto preoccuparsi di alcuni misteriosi eventi. Infatti, alcuni oggetti spariranno dalla Winterstein School, ed evidentemente questa è opera di un criminale che sta celando abilmente la propria identità...