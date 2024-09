La scommessa - Una notte in corsia: clip esclusiva della commedia con Lino Musella e Carlo Buccirosso

Arriverà nei cinema italiani il 12 settembre distribuita da I Wonder Pictures La scommessa - Una notte in corsia, presentata in anteprima alla 81° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia all'interno delle Notti Veneziane. Una clip esclusiva offerta da Movieplayer.it anticipa il duetto tra Carlo Buccirosso e Lino Musella, qui nei panni di due infermieri in forza all'ospedale Santi Martiri di Napoli.

Commedia nerissima diretta da Giovanni Dota e prodotta da Fulvio e Federica Lucisano, il film è una produzione Italian International Film (Gruppo Lucisano) con Rai Cinema e vede interpreti anche Nando Paone, Yari Gugliucci, Vittorio Ciorcalo, Clotilde Sabatino, Chiarastella Sorrentino, Elvira Zingone e la veterana Iaia Forte.

La sinossi

Come rivela la nostra recensione di La scommessa - Una notte in corsia, al centro della storia troviamo gli infermieri napoletani Angelo e Salvatore. I due colleghi non potrebbero essere più diversi: il primo, infermiere navigato, è un nonno di famiglia che di tanto in tanto si concede qualche scappatella, mentre il secondo, scapolo e cocco di mamma, ha un problema col gioco d'azzardo. La notte di Ferragosto arriva in corsia un paziente in coma, l'ottantenne signor Caputo. Per combattere l'afa e la noia della routine burocratica - e anche per guadagnare qualche soldo e le ferie a Natale - Angelo e Salvatore scommettono sulla vita del nuovo paziente: 200 euro e l'ambitissima settimana di ferie tra Natale e Capodanno. I due infermieri scopriranno così il lato più oscuro di loro stessi e saranno disposti a tutto pur di vincere la scommessa, anche suggerire terapie sbagliate e coinvolgere il famigerato Dottor Ceravolo, famoso per i suoi eccessi e sempre alla ricerca di una "carica" speciale.