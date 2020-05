La ruota delle meraviglie: stasera su Rai3 il film di Woody Allen con Kate Winslet

Prima visione Tv, stasera su Rai3 alle 21:20, per La ruota delle meraviglie, film del 2017 firmato da Woody Allen con un quattro protagonisti d'eccezione: Kate Winslet, Justin Timberlake, Jim Belushi e Juno Temple.

A Coney Island nel 1950 si intrecciano le vite di 4 personaggi: Ginny (Kate Winslet) è un'ex attrice perennemente triste, che lavora ora come cameriera in un ristorante di pesce, suo marito Humpty (James Belushi) è un manovratore di giostre e non proprio quello che si dice un uomo di clase, Mickey (Justin Timberlake) è un bagnino con sogni da commediografo, Carolina (Juno Temple) è la figlia di Humpty, giovane donna ribelle, incalzata da un gruppo di malviventi. L'equilibrio fragile delle loro esistenze viene sconvolto dall'arrivo di tre loschi figuri, interpretati da quei Max Casella, Steve Schirripa e Tony Sirico che saranno sicuramente una bellissima sorpresa per tutti i fan de I Soprano. Ad accompagnare silenziosamente lo svolgersi della storia è la celebre ruota panoramica di Coney Island.