La Ruota della Fortuna: chi è Andrea Siciliano, il giovane campione che sta conquistando Canale 5

Lunedì 14 luglio Canale 5 ha rivoluzionato il suo access prime time: dopo anni di programmi firmati Antonio Ricci, Mediaset ha deciso di puntare su un grande classico della TV italiana, La Ruota della Fortuna. Il celebre game show, adattamento nostrano del format statunitense Wheel of Fortune, riportando in video quell'atmosfera leggera e coinvolgente che aveva conquistato il pubblico già nel 1989 con la conduzione indimenticabile di Mike Bongiorno. Nelle prime tre puntate si è fatto notare il nuovo campione: scopriamo chi è Andrea Siciliano.

Il ritorno de La Ruota della Fortuna premiato dal pubblico

Dal maggio del 2024 a raccogliere il testimone c'è Gerry Scotti, che da pochi giorni occupa l'access time di Canale 5. E i risultati non si sono fatti attendere: La Ruota della Fortuna ha debuttato con ottimi ascolti, registrando 3.643.000 spettatori pari al 21,9% di share nella puntata di lunedì 14 luglio. Ottimi i numeri anche nei giorni successivi: 3.440.000 spettatori (21,7%), martedì 15 luglio e 3.424.000 spettatori (22,5%) e mercoledì 16 luglio 3.643.000 spettatori pari al 21.9% di share.

Chi è Andrea Siciliano

Ma a far parlare di sé è stato anche il primo campione di questa nuova edizione: ventenne di Varese, studente di Ingegneria Chimica al Politecnico di Milano. Andrea Siciliano, dopo essersi fatto accompagnare dalla sorella nelle prime due puntate e dalla madre nella terza, Andrea ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e intelligenza. In tre serate ha già vinto 55.200 euro:

9.800 euro lunedì 14 luglio

24.300 euro martedì 15 luglio

21.100 euro mercoledì 16 luglio

Gerry Scotti e Andrea Siciliano

Alla domanda di Gerry Scotti su come spenderà la cifra vinta, Andrea ha risposto che li metterà da parte per pagarsi gli studi: "Li userò per l'università, e magari per fare qualche viaggio". Il suo sogno? Un viaggio con la fidanzata, magari proprio alle Maldive, una delle mete in palio nel programma.

Il ritorno de La Ruota della Fortuna si conferma quindi una scelta vincente: nostalgia, gioco e freschezza si mescolano con il carisma di Gerry Scotti e la presenza di concorrenti giovani e brillanti come Andrea. Un mix che ha già conquistato milioni di telespettatori.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il campione Andrea sfida per la terza volta la Ruota delle Meraviglie.