La regina degli scacchi: un ragazzino di 10 anni ha "battuto" Beth Harmon

Da circa un mese, tutti parlano de La regina degli scacchi, uno degli originali Netflix di maggiore successo dell'ultimo periodo. A quanto pare, Beth Harmon ha trovato un ragazzino che, qualora la sfidasse, potrebbe darle reale filo da torcere. Il bambino in questione ha 10 anni e si chiama Oliver Boydell. Di recente, il piccolo genio ha addirittura battuto Beth Harmon o meglio sua la versione digitale di diverse età.

La regina degli scacchi: Anya Taylor-Joy in una scena

Oliver Boydell ha spiegato quanto la figura di Beth Harmon sia stata fondamentale per la sua preparazione e per la sua estrema capacità nel gioco degli scacchi. Addirittura, Boydell ha avuto modo di fronteggiare più volte la celebre protagonista de La regina degli scacchi attraverso il suo iPad. Oliver, infatti, ha sfidato la versione digitale di Beth di diverse età a seconda della difficoltà del livello scelto. Recentemente, il bambino ha anche pubblicato un libro, He's got moves: 25 legendary chess games (as analyzed by a smart kid), in cui analizza alcune tra le più celebri mosse scacchistiche di sempre.

Nella guida, il bambino insegna come attaccare attraverso i pezzi meno importanti e come muovere il Re senza prendersi alcun rischio. Come riportato dal New York Post, Oliver ha dichiarato: "Gioco a scacchi da quando avevo 5 anni e amo studiare le partite storiche. Ho preso così tanti appunti che ho deciso di pubblicare un libro". La guida è stata pubblicata in un tempo record, grazie al lavoro estremamente meticoloso di Oliver e della sua famiglia nell'appartamento di Tribeca in cui vivono. La prefazione del testo è stata firmata da Bruce Pandolfini, interpretato da Ben Kingsley in In cerca di Bobby Fisher nel 1993 e consulente per La regina degli scacchi. L'uomo ha incontrato il bambino per la prima volta nel 2016 in occasione del trionfo di Oliver al National Kindergarten Chess Championship. Pandolfini ha affermato di essere immediatamente rimasto colpito dal cuore del ragazzo e dal suo amore nei confronti degli scacchi: "Oliver è un vero perfezionista e ha tutto in regola per essere il migliore in assoluto. Spero che il suo libro si trasformi in un best-seller!".

Il sogno di Oliver è quello di seguire i passi di Bobby Fischer, grande maestro internazionale di scacchi e unico nativo del suo Paese (USA) ad aver vinto il titolo di campione del mondo. La madre, un'avvocatessa di 49 anni, ha detto a proposito del figlio: "Quando vince, Oliver è sempre felice e orgoglioso. E quando perde, riesce anche ad essere felice perché sa di poter imparare dalla sconfitta. Gli scacchi sono la sua passione ma Oliver ha anche interesse verso lo sci, il calcio e il videogame Fortnite". Qual è la serie preferita di Oliver? Ovviamente La regina degli scacchi perché, secondo il bambino: "Dimostra che tutti possono imparare a giocare a scacchi e trasformarsi in campioni!".