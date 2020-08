La regina degli scacchi: svelata la data di uscita della serie Netflix con Anya Taylor-Joy

La regina degli scacchi è la nuova serie Netflix con star Anya Taylor-Joy e la piattaforma di streaming ha annunciato con un teaser la data di uscita: 23 ottobre.

Il video, oltre a rivelare il giorno da segnare sui propri calendari, regala le prime sequenze dell'atteso progetto con protagonista la star di The New Mutants.

La serie La regina degli scacchi (nella versione originale intitolata The Queen's Gambit) darà spazio alle conseguenze dell'essere un genio.

Anya Taylor-Joy, tra qualche settimana star nei cinema con il film The New Mutants, interpreta la giovane Beth Harmon che è stata abbandonata e accolta da un orfanotrofio nel Kentucky alla fine degli anni Cinquanta. La ragazza scopre poi di possedere un incredibile talento per gli scacchi mentre inizia ad essere dipendente dai tranquillanti offerti dalle autorità per tenere sotto controllo i bambini.

Tormentata dai suoi demoni personali e alimentata da un cocktail di narcotici e ossessione, Beth si traforma in un'emarginata incredibilmente dotata e glamour determinata a conquistare un mondo abitualmente dominato dagli uomini come quello degli scacchi.

Scott Frank (Godless), ha co-creato il progetto in collaborazione con Allan Scott e ne sarà sceneggiatore, produttore e regista.

Nel cast anche Marielle Heller, Thomas Brodie-Sangster, Moses Insgram e Bill Camp.

