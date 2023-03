La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, al centro del nuovo trailer un triangolo amoroso

La nuova serie spin-off di Bridgerton esordirà sulla piattaforma il prossimo 4 maggio, in attesa delle nuove stagioni della serie principale.

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, nuovo spin-off di Bridgerton che arriverà sulla piattaforma digitale il 4 maggio 2023.

Il trailer delinea l'intenso triangolo amoroso che popolerà questi sei episodi, che vedranno Carlotta divisa tra l'obbligo di sposarsi all'interno della famiglia reale e l'uomo che pensa possa essere il suo vero amore. Nel tipico stile di Bridgerton, tuttavia, la sua storia d'amore non sarà l'unica a sbocciare nel corso della stagione, dal momento che vedremo scintille anche tra due gentiluomini della corte reale.

Bridgerton 3 si concentrerà sull'amore tra Penelope e Colin, tradito l'ordine dei romanzi

Queen Charlotte: A Bridgerton Story mantiene la promessa che sta al centro di ogni romanzo della saga di Bridgerton, ovvero il romance alla base dell'alta società. Se di solito tra i due innamorati centrali c'è in qualche modo un divario di classe, il fatto che la storia d'amore di Carlotta coinvolga veri e propri membri della famiglia reale dà una marcia in più questa saga. Non solo la sua storia d'amore avrà un impatto sul suo futuro, ma potrebbe anche influenzare il corso della storia dell'intera nazione.