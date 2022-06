La rapina del secolo: la trama del film argentino tratto da un'incredibile storia vera, stasera su Rai3

Stasera su Rai3 alle 21:20, in prima visione free, va in onda La rapina del secolo, film argentino del 2020 ispirato a un'incredibile storia vera.

Una prima visione stasera su Rai3: alle 21:20 va in onda La rapina del secolo, film argentino diretto nel 2020 da Ariel Winograd e ispirato a un'incredibile storia vera.

La trama

Argentina, 2006: una banda composta da sei rapinatori mette a segno, in pieno giorno, una rapina alla succursale della Banca di Rio ad Acassuso, piccola cittadina non distante da Buenos Aires. Un colpo geniale realizzato usando solo armi giocattolo, 23 persone in ostaggio senza uccidere nessuno. Il crimine si tramuterà presto in quello che viene definito il colpo del secolo, divenendo uno dei più famosi e intelligenti della storia dell'Argentina.

La storia vera a cui la trama del film si ispira comincia il 13 gennaio 2006 nel Banco Rio ad Acassuso: quel giorno una banda di rapinatori armati fa irruzione nella struttura prendendo come ostaggi tutti i presenti. Quello che nessuno sa, però, è che la rapina è solo un diversivo: metà della banda infatti approfitta del trambusto per accedere all'istituto attraverso un tunnel scavato nei mesi precedenti e svuotare il caveau.

Il risultato: un bottino tra i 15 e i 20 milioni di dollari e la certezza, almeno momentanea, di averla fatta franca con la giustizia. Anche se non per molto: tempo dopo la moglie di uno dei rapinatori ha deciso di denunciare il marito, ma solo dopo aver scoperto che l'uomo e la giovane amante stavano pianificando la fuga.

Tutti i membri della banda sono stati arrestati e condannati a 5 anni di carcere ma la maggior parte dei soldi non è mai stata ritrovata.