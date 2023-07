La ragazza e l’ufficiale su Canale 5, cast e trama delle puntate di stasera: Seyit chiede a Sura di sposarlo

Stasera su Canale 5 in prima serata torna La ragazza e l'ufficiale: trama e cast delle puntate della serie turca in onda il 21 luglio.

La ragazza e l'ufficiale torna stasera, venerdì 21 luglio 2023, in prima serata su Canale 5. La serie turca, ispirata a una storia vera, è stata girata tra Istanbul, San Pietroburgo e l'Ucraina e racconta un appassionante triangolo d'amore. Trama, cast, trailer delle puntate di questa sera.

Kurt Seyit ve Sura, questo il titolo originale della serie, è stata trasmessa nel 2014 su Star TV, emittente privata turca. Nella versione originale la serie è composta da due stagioni, la prima formata da tredici episodi, la seconda da otto episodi.

La ragazza e l'ufficiale: Trama

Durante la Guerra di Crimea, Kurt Seyit viene ferito e torna a San Pietroburgo, dove nel frattempo è scoppiata la rivoluzione. Quale soldato dell'esercito zarista, né lui né Sura, la giovane moglie, sono al sicuro nella Russia bolscevica, per cui - contro il volere delle rispettive famiglie - i due fuggono intraprendendo un pericoloso viaggio attraverso lande desolate e ghiacciate. L'intenzione della coppia è cercare rifugio a Istanbul, dove si consumano gli ultimi giorni dell'Impero Ottomano... così come il loro amore, in balia di ingerenze familiari, aspettative della società ed eventi della storia.

Gli episodi in onda stasera 21 luglio

Episodio 19

Dopo una lunga e faticosa giornata dedicata alla ricerca di informazioni sulla famiglia di Sura, i due protagonisti fanno finalmente ritorno all'hotel Cheref. Ad accoglierli ci sono Ali e Yahya, i quali consegnano segretamente a Seyit una lettera inviata dalla baronessa Lola. Nella missiva viene scritto che le armi che stavano contrabbandando sono state sequestrate e che Galip è stato catturato.

Episodio 20

Sura esprime le sue frustrazioni a Petro e gli comunica che non desidera più sentire le sue allusioni riguardo a Seyit. Nonostante ciò, Sura è ansiosa perché ha notato Seyit nella residenza della baronessa, ma sceglie di non richiedere una spiegazione da parte sua. Nel frattempo, Petro è determinato a ottenere delle spiegazioni da Lola, ma lei continua a mantenere il suo comportamento ambiguo.

Episodio 21

Seyit fa la sua proposta di matrimonio a Sura, e naturalmente lei accetta con gioia. Durante la giornata, si recano al consolato per ottenere il nullaosta per poter sposarsi. Nel frattempo, il tenente emette l'ordine di perquisire l'albergo in cui alloggiano. Guzide avverte Celil dell'imminente perquisizione, e quest'ultimo scende per dare un'occhiata. Durante l'incontro, Celil si infuria e aggredisce il tenente, il quale lo minaccia di farlo rimpatriare in seguito all'aggressione.

La ragazza e l'ufficiale: protagonisti e Personaggi

Nella clip caricata su Mediaset Infinity il promo delle puntate di stasera

Storia Vera

La ragazza e l'ufficiale è una storia vera. La scrittrice turca Nermin Bezmen, autrice dei libri Kurt Seyt & Shura e Kurt Seyt & Murka, è la nipote di Kurt Seyit. La sua nonna, Murvet, le ha raccontato la storia, che Bezmen ha poi ricostruito intervistando la sorella e la figlia di Shura. Questi avvenimenti sono stati successivamente narrati nei suoi romanzi.