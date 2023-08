La ragazza e l’ufficiale su Canale 5: cast e trama delle puntate del 6 agosto

Stasera su Canale 5 in prima serata nuovo appuntamento con La ragazza e l'ufficiale: trama e cast delle puntate della serie turca in onda il 6 agosto

La ragazza e l'ufficiale torna stasera, domenica 6 agosto 2023, in prima serata su Canale 5. La serie turca, ispirata a una storia vera, è stata girata tra Istanbul, San Pietroburgo e l'Ucraina e racconta un appassionante triangolo d'amore. Trama, cast, trailer delle puntate di questa sera.

Kurt Seyit ve Sura, questo il titolo originale della serie, è stata trasmessa nel 2014 su Star TV, emittente privata turca. Nella versione originale la serie è composta da due stagioni, la prima formata da tredici episodi, la seconda da otto episodi

La ragazza e l'ufficiale: Trama

Durante la Guerra di Crimea, Kurt Seyit e sua moglie Sura, soldati zaristi, fuggono da San Pietroburgo alla ricerca di rifugio a Istanbul durante la rivoluzione bolscevica. Il loro amore è messo alla prova da interferenze familiari, aspettative sociali ed eventi storici.

Gli episodi in onda stasera 6 agosto

Episodio 28

La zia di Sura organizza un viaggio in Inghilterra per Sura e Valentina, ma Sura è riluttante a partire a causa del suo legame con Seyit. Alya informa Seyit dell'imminente partenza di Sura e cerca di convincerlo a parlare con lei, ma senza successo. Alya parla anche con Sura, rivelando che Seyit la ama e la osserva costantemente. Nel frattempo, Yahya è ancora disperso, preoccupando Guzide. Guzide e Celil sviluppano sentimenti reciproci. Celil trova una soluzione per proteggere Alya da Billy: i due si sposano, garantendo ad Alya l'immunità diplomatica. Seyit decide finalmente di confrontarsi con Sura.

Episodio 29

Mentre Seyit e Sura discutono animatamente, un uomo armato di fucile spara a Seyit, ma lo manca. Seyit si avventa su di lui, ma durante la colluttazione parte un colpo che ferisce Sura. Seyit la porta subito all'ospedale dove la ragazza viene operata. I medici rimuovono con successo il proiettile dal corpo di Sura. Valentina spinge Seyit a porre fine alla loro relazione a causa delle minacce che lo circondano. Seyit concorda e decide di interrompere la relazione. Nel frattempo, Billy si confronta con Petro, rivelando che è lui il mandante dell'attentato contro Seyit.

Episodio 30

Seyit tenta di intimidire il tenente Billy, ma quest'ultimo reagisce con molta forza. Dopo aver fatto uccidere Lola da Petro, assolda uno dei suoi uomini per appiccare un incendio all'hotel. Per fortuna, grazie all'aiuto di Seyit e Celil, in albergo si salvano tutti. Celil, nel tentativo di convincere Sura a parlare con Seyit, scopre che la ragazza crede che lui l'abbia tradita con Ayse.

Dopo aver appreso dell'incendio all'hotel, Sura si precipita sul posto e giura a Seyit che non lo abbandonerà mai. Proprio in quel momento, il tenente arriva e arresta Seyit con l'accusa di aver ucciso la baronessa. L'arresto si basa su un biglietto trovato nella borsa della donna nel quale si dichiara che se le fosse successo qualcosa la colpa era di Eminof.

La ragazza e l'ufficiale: interpreti e personaggi

Storia Vera

La ragazza e l'ufficiale è una storia vera. La scrittrice turca Nermin Bezmen, autrice dei libri Kurt Seyt & Shura e Kurt Seyt & Murka, è la nipote di Kurt Seyit. La sua nonna, Murvet, le ha raccontato la storia, che Bezmen ha poi ricostruito intervistando la sorella e la figlia di Shura. Questi avvenimenti sono stati successivamente narrati nei suoi romanzi.