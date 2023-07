La ragazza e l’ufficiale su Canale 5, cast e trama delle puntate di stasera: l'Incubo delle nozze mancate

Stasera su Canale 5 in prima serata torna La ragazza e l'ufficiale: trama e cast delle puntate della serie turca in onda il 28 luglio.

La ragazza e l'ufficiale torna stasera, venerdì 28 luglio 2023, in prima serata su Canale 5. La serie turca, ispirata a una storia vera, è stata girata tra Istanbul, San Pietroburgo e l'Ucraina e racconta un appassionante triangolo d'amore. Trama, cast, trailer delle puntate di questa sera.

Kurt Seyit ve Sura, questo il titolo originale della serie, è stata trasmessa nel 2014 su Star TV, emittente privata turca. Nella versione originale la serie è composta da due stagioni, la prima formata da tredici episodi, la seconda da otto episod

La ragazza e l'ufficiale: Trama

Durante la Guerra di Crimea, Kurt Seyit viene ferito e torna a San Pietroburgo, dove nel frattempo è scoppiata la rivoluzione. Quale soldato dell'esercito zarista, né lui né Sura, la giovane moglie, sono al sicuro nella Russia bolscevica, per cui - contro il volere delle rispettive famiglie - i due fuggono intraprendendo un pericoloso viaggio attraverso lande desolate e ghiacciate. L'intenzione della coppia è cercare rifugio a Istanbul, dove si consumano gli ultimi giorni dell'Impero Ottomano... così come il loro amore, in balia di ingerenze familiari, aspettative della società ed eventi della storia.

Gli episodi in onda stasera 28 luglio

Episodio 22

È tutto pronto per le nozze di Shura e Kurt Seyit, ma lui è in ritardo. Shura comincia ad agitarsi, poiché non capisce cosa stia succedendo. Quello che doveva essere il giorno più bello della sua vita si trasforma in un incubo. Nessuno sa dove sia Seyit, ma la giovane è convinta che gli sia successo qualcosa di grave.

Episodio 23

Shura incontra sua zia Nadya, che l'ha raggiunta a Istanbul, e lei le racconta di come siano partiti dalla Russia con lo zio e Valentina, imbarcandosi sulla prima nave in partenza per l'Inghilterra. Purtroppo, durante il viaggio, Valentina, già addolorata per la morte di Konstantin, si è ammalata di tifo ed è stata costretta a sbarcare. Dovrebbe essere a Istanbul, ma neppure Nadya ha più avuto sue notizie.

Episodio 24

Seyit, dopo settimane di viaggio, riesce finalmente a tornare a Istanbul; è desideroso di riabbracciare dopo tanto tempo la sua amata Shura e i suoi cari amici, ma è ignaro del fatto che il suo più acerrimo nemico è pronto a mettergli i bastoni tra le ruote ancora una volta. Nel frattempo, Shura ha cominciato a lavorare in una farmacia e sembra che abbia voltato pagina.

La ragazza e l'ufficiale: protagonisti e Personaggi

Storia Vera

La ragazza e l'ufficiale è una storia vera. La scrittrice turca Nermin Bezmen, autrice dei libri Kurt Seyt & Shura e Kurt Seyt & Murka, è la nipote di Kurt Seyit. La sua nonna, Murvet, le ha raccontato la storia, che Bezmen ha poi ricostruito intervistando la sorella e la figlia di Shura. Questi avvenimenti sono stati successivamente narrati nei suoi romanzi.