La ragazza e l’ufficiale su Canale 5: cast, trama delle puntate del 27 agosto

Stasera su Canale 5 in prima serata nuovo appuntamento con La ragazza e l'ufficiale: trama e cast delle due puntate della serie turca in onda il 27 agosto

La ragazza e l'ufficiale torna stasera, domenica 27 agosto 2023, in prima serata su Canale 5. La serie turca, ispirata a una storia vera, è stata girata tra Istanbul, San Pietroburgo e l'Ucraina e racconta un appassionante triangolo d'amore. Trama, cast, trailer delle puntate di questa sera.

Kurt Seyit ve Sura, questo il titolo originale della serie, è stata trasmessa nel 2014 su Star TV, emittente privata turca.

La ragazza e l'ufficiale: Trama

Durante la Guerra di Crimea, Kurt Seyit e sua moglie Sura, soldati zaristi, fuggono da San Pietroburgo alla ricerca di rifugio a Istanbul durante la rivoluzione bolscevica. Il loro amore è messo alla prova da interferenze familiari, aspettative sociali ed eventi storici.

Gli episodi in onda stasera 27 agosto

Episodio 37

Seyit ha chiesto a Emine il permesso di prendere in sposa sua figlia. La proposta lascia tutti esterrefatti, ma Emine rifiuta categoricamente; non permetterà mai che sua figlia si sposi con un uomo che ha un'amante. Seyit si sente profondamente offeso dalle parole usate da Emine, specialmente in riferimento a Sura, e condivide la sua frustrazione con Celil, che cerca di farlo riflettere.

Nel frattempo, Binnaz cerca di convincere Emine a tornare a Pera, al fine di permettere a suo figlio di chiedere la mano di Ayse secondo le tradizioni. Nel frattempo, Sura fa la conoscenza di Serge, un giovane francese e figlio di un rinomato produttore di profumi. L'uomo rimane immediatamente affascinato dalla bellezza di Sura.

Episodio 38

Seyit è rimasto ferito mentre cercava di salvare Burhan e trascorre la notte a casa di Lotfu, dove Murvet si prende cura di lui. Guzide, incapace di stare lontana da Celil, si reca nel suo ufficio per dirgli addio una volta per tutte. Tuttavia, mentre sta uscendo, avvista Ayse, che la minaccia di rivelare tutto a Yahya.

In un tentativo di fermare Ayse, Guzide la insegue, ma viene tragicamente investita da una carrozza, causando la perdita del bambino che portava in grembo.

La ragazza e l'ufficiale: interpreti e personaggi

Nella clip caricata su Mediaset Infinity il promo della puntata del 27 agosto

Storia Vera

La ragazza e l'ufficiale è una storia vera. La scrittrice turca Nermin Bezmen, autrice dei libri Kurt Seyt & Shura e Kurt Seyt & Murka, è la nipote di Kurt Seyit. La sua nonna, Murvet, le ha raccontato la storia, che Bezmen ha poi ricostruito intervistando la sorella e la figlia di Shura. Questi avvenimenti sono stati successivamente narrati nei suoi romanzi.