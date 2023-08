La ragazza e l’ufficiale stasera su Canale 5: Sura trova Ayse nuda nel letto di Seyit

Stasera su Canale 5 in prima serata torna La ragazza e l'ufficiale: trama e cast delle puntate della serie turca in onda il 4 agosto

La ragazza e l'ufficiale torna stasera, venerdì 4 agosto 2023, in prima serata su Canale 5. La serie turca, ispirata a una storia vera, è stata girata tra Istanbul, San Pietroburgo e l'Ucraina e racconta un appassionante triangolo d'amore. Trama, cast, trailer delle puntate di questa sera.

Kurt Seyit ve Sura, questo il titolo originale della serie, è stata trasmessa nel 2014 su Star TV, emittente privata turca. Nella versione originale la serie è composta da due stagioni, la prima formata da tredici episodi, la seconda da otto episodi

La ragazza e l'ufficiale: Trama

Durante la Guerra di Crimea, Kurt Seyit e sua moglie Sura, soldati zaristi, fuggono da San Pietroburgo alla ricerca di rifugio a Istanbul durante la rivoluzione bolscevica. Il loro amore è messo alla prova da interferenze familiari, aspettative sociali ed eventi storici.

Gli episodi in onda stasera 4 agosto

Episodio 25

Seyit e Petro tornano all'hotel Cheref, ricevendo un caloroso benvenuto. Tuttavia, Seyit è distratto e si ritira in camera, incapace di accettare che Sura possa averlo dimenticato. Nonostante il sostegno degli amici, la sua rabbia lo porta a distruggere la stanza. Dopo aver sfogato le sue emozioni, Seyit si calma e Ayse cerca di confessargli i suoi sentimenti. Nel frattempo, Sura, accompagnata da Galip e Ali, si sta dirigendo all'hotel Cheref per incontrare Seyit.

Episodio 26

Sura si reca nell'hotel alla ricerca di Seyit, ma trova invece Ayse nuda nel suo letto, e scappa sconvolta. Nel frattempo, Celil cerca di parlare con Sura, ma lei rifiuta. In seguito, Sura si arrabbia con Nadya per aver ingannato Seyit riguardo all'identità del fidanzato di Boris. Sura ascolta le parole di Celil dalla sua stanza e chiede spiegazioni a sua zia, la quale ammette di averlo fatto perché crede che Seyit non meriti il suo amore. Nel frattempo, Seyit cerca Petro e gli chiede spiegazioni sul tradimento. Petro confessa di amare Sura e i due litigano.

Episodio 27

Riza interrompe Alya mentre sta nascondendo una pistola e la butta fuori dalla lavanderia. Successivamente, Riza rivela al tenente Billy il piano di Alya e lo esorta a deportarla, ma il tenente tradisce Riza e accoglie Alya in casa. Quest'ultima viene accolta da Yusuf. Nel frattempo, Yahya viene catturato dai soldati nella moschea. Seyit si incontra con Lola, la quale gli dice che spiegherà la situazione reale in futuro, ma ora deve concentrarsi sulla sua salvezza. Sura decide di fare della marmellata per guadagnare denaro extra, ma venderla si dimostra difficile. Tuttavia, Seyit le offre segretamente aiuto senza farsi notare.

La ragazza e l'ufficiale: protagonisti e Personaggi

Storia Vera

La ragazza e l'ufficiale è una storia vera. La scrittrice turca Nermin Bezmen, autrice dei libri Kurt Seyt & Shura e Kurt Seyt & Murka, è la nipote di Kurt Seyit. La sua nonna, Murvet, le ha raccontato la storia, che Bezmen ha poi ricostruito intervistando la sorella e la figlia di Shura. Questi avvenimenti sono stati successivamente narrati nei suoi romanzi.