La ragazza e l’ufficiale su Canale 5, cast e trama delle puntate di stasera: la scomparsa di Galip

Stasera su Canale 5 in prima serata torna La ragazza e l'ufficiale: trama e cast delle puntate della serie turca in onda il 14 luglio

La ragazza e l'ufficiale torna stasera, venerdì 14 luglio 2023, in prima serata su Canale 5. La serie turca, ispirata a una storia vera, è stata girata tra Istanbul, San Pietroburgo e l'Ucraina e racconta un appassionante triangolo d'amore. Trama, cast, trailer delle puntate di questa sera.

Kurt Seyit ve Sura, questo il titolo originale della serie, è stata trasmessa nel 2014 su Star TV, emittente privata turca. Nella versione originale la serie è composta da due stagioni, la prima formata da tredici episodi, la seconda da otto episodi.

La ragazza e l'ufficiale: Trama

Durante la Guerra di Crimea, Kurt Seyit viene ferito e torna a San Pietroburgo, dove nel frattempo è scoppiata la rivoluzione. Quale soldato dell'esercito zarista, né lui né Sura, la giovane moglie, sono al sicuro nella Russia bolscevica, per cui - contro il volere delle rispettive famiglie - i due fuggono intraprendendo un pericoloso viaggio attraverso lande desolate e ghiacciate. L'intenzione della coppia è cercare rifugio a Istanbul, dove si consumano gli ultimi giorni dell'Impero Ottomano... così come il loro amore, in balia di ingerenze familiari, aspettative della società ed eventi della storia.

Gli episodi de La ragazza e l'ufficiale in onda stasera 14 luglio

Episodio 16

Sura e Seyit, finalmente, riescono a trovare un albergo in cui poter alloggiare, e sembra che finalmente le cose si stiano mettendo per il verso giusto. Tuttavia, la loro serenità viene presto interrotta quando, una sera ad Istanbul, uno dei soldati presenti tenta di violentare una giovane donna che alloggia nello stesso hotel di Seyit. In un atto di coraggio, Seyit riesce a difendere la ragazza e ad uccidere l'aggressore, ricevendo preziosa assistenza da parte di Ali, il padre della ragazza.

Episodio 17

Nonostante il caso dell'omicidio del soldato britannico fosse stato considerato chiuso, la polizia militare inglese fa irruzione nell'albergo con l'intento di arrestare il proprietario, Yahya. Tuttavia, Seyit, agendo nell'ombra, riesce a dimostrare la sua innocenza la mattina successiva, portando all'assoluzione di Yahya. Durante questo processo, Seyit ha l'opportunità di incontrare il tenente Billy, che si presenta come nipote di Yahya.

Episodio 18

Durante la festa di compleanno del Tenente Billy, Seyit, Ali e Yahya, con l'aiuto di Galip, riescono a sottrarre di nascosto il carico di armi che avevano nascosto all'interno dell'albergo. Il loro piano sembra procedere senza intoppi, e ora non resta che aspettare le notizie positive da parte di Galip. Tuttavia, le ore passano e non c'è alcun segno del ragazzo.

La ragazza e l'ufficiale: protagonisti e Personaggi

Nella clip caricata su Mediaset Infinity il promo delle puntate di stasera

Storia Vera

La ragazza e l'ufficiale è una storia vera. La scrittrice turca Nermin Bezmen, autrice dei libri Kurt Seyt & Shura e Kurt Seyt & Murka, è la nipote di Kurt Seyit. La sua nonna, Murvet, le ha raccontato la storia, che Bezmen ha poi ricostruito intervistando la sorella e la figlia di Shura. Questi avvenimenti sono stati successivamente narrati nei suoi romanzi.