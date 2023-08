La ragazza e l’ufficiale su Canale 5: cast, trama delle puntate del 20 agosto

Stasera su Canale 5 in prima serata nuovo appuntamento con La ragazza e l'ufficiale: trama e cast delle tre puntate della serie turca in onda il 20 agosto

La ragazza e l'ufficiale torna stasera, domenica 20 agosto 2023, in prima serata su Canale 5. La serie turca, ispirata a una storia vera, è stata girata tra Istanbul, San Pietroburgo e l'Ucraina e racconta un appassionante triangolo d'amore. Trama, cast, trailer delle puntate di questa sera.

Kurt Seyit ve Sura, questo il titolo originale della serie, è stata trasmessa nel 2014 su Star TV, emittente privata turca. Nella versione originale la serie è composta da due stagioni, la prima formata da tredici episodi, la seconda da otto episodi

La ragazza e l'ufficiale: Trama

Durante la Guerra di Crimea, Kurt Seyit e sua moglie Sura, soldati zaristi, fuggono da San Pietroburgo alla ricerca di rifugio a Istanbul durante la rivoluzione bolscevica. Il loro amore è messo alla prova da interferenze familiari, aspettative sociali ed eventi storici.

Gli episodi in onda stasera 20 agosto

Episodio 34

Il legame tra Lutfu e Seyit e' consolidato e insieme programmano una spedizione per recuperare delle armi. Sura, pero', non condivide le sue idee e tra loro sembra ormai tutto finito

Episodio 35

Lutfu vorrebbe che Seyit conoscesse Murvet, ma il giovane preferisce rimandare l'incontro. Mentre sta per lasciare la festa, fanno irruzione i soldati inglesi e uno dei ribelli, Burhan, viene catturato. Billy riesce a farlo parlare, ma nel frattempo Seyit ha coinvolto Celil nella spedizione finalizzata al recupero delle armi, e saranno loro due a portarle a destinazione.

Episodio 36

Hakki, figlio maggiore di Emine, e' innamorato di Ayse. Sua sorella Murvet riesce a convincere la madre a proporre ad Ali un incontro per poter parlare di un matrimonio tra i due. Ma, neanche a farlo apposta, nello stesso giorno qualcun altro si presenta a casa di Emine per chiedere invece la mano di Murvet per il proprio figlio, creando grande trambusto.

Storia Vera

La ragazza e l'ufficiale è una storia vera. La scrittrice turca Nermin Bezmen, autrice dei libri Kurt Seyt & Shura e Kurt Seyt & Murka, è la nipote di Kurt Seyit. La sua nonna, Murvet, le ha raccontato la storia, che Bezmen ha poi ricostruito intervistando la sorella e la figlia di Shura. Questi avvenimenti sono stati successivamente narrati nei suoi romanzi.