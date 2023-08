La ragazza e l’ufficiale su Canale 5: cast e trama delle puntate del 13 agosto

Stasera su Canale 5 in prima serata nuovo appuntamento con La ragazza e l'ufficiale: trama e cast delle puntate della serie turca in onda il 13 agosto

La ragazza e l'ufficiale torna stasera, domenica 13 agosto 2023, in prima serata su Canale 5. La serie turca, ispirata a una storia vera, è stata girata tra Istanbul, San Pietroburgo e l'Ucraina e racconta un appassionante triangolo d'amore. Trama, cast, trailer delle puntate di questa sera.

Kurt Seyit ve Sura, questo il titolo originale della serie, è stata trasmessa nel 2014 su Star TV, emittente privata turca. Nella versione originale la serie è composta da due stagioni, la prima formata da tredici episodi, la seconda da otto episodi

La ragazza e l'ufficiale: Trama

Durante la Guerra di Crimea, Kurt Seyit e sua moglie Sura, soldati zaristi, fuggono da San Pietroburgo alla ricerca di rifugio a Istanbul durante la rivoluzione bolscevica. Il loro amore è messo alla prova da interferenze familiari, aspettative sociali ed eventi storici.

Gli episodi in onda stasera 13 agosto

Episodio 31

Dopo aver trascorso gli ultimi otto mesi in prigione a causa di un'accusa ingiusta per l'omicidio della baronessa, Seyit ottiene finalmente l'amnistia. Torna a Pera e, una volta lì, Ali e Yahya gli rivelano che è stato Petro a ottenere la sua liberazione. Nel frattempo, Petro è diventato socio di Yahya e ora possiede metà dell'hotel.

Seyit scopre inoltre che Sura è ancora a Istanbul e non ha intrapreso il viaggio in Inghilterra come previsto. Durante il periodo in cui è stato in prigione, Seyit ha condiviso la sua cella con Adil Suat, un altro detenuto condannato a morte. Purtroppo, Adil non è riuscito a sfuggire all'esecuzione, ma Seyit decide comunque di andare a trovare il fratello di Adil, Lutfu, per raccontargli delle ultime parole di suo fratello.

Episodio 32

Nella serata in cui Seyit si reca da Lutfu per consegnargli un oggetto appartenente al defunto fratello Adil, un violento incendio divampa nell'intero quartiere di Eminonu, dove risiedono Emine e il resto della sua famiglia. Determinato ad aiutare, Seyit si impegna nel salvataggio e nella fuga della famiglia dal pericolo delle fiamme. Purtroppo, le abitazioni subiscono danni irreparabili a causa dell'incendio.

Con il prezioso supporto di Yahya, Ali riesce a garantire un rifugio sicuro per Emine e sua figlia Murvet presso l'Hotel Cheref. Tuttavia, Petro si dimostra contrario a questa decisione. Poiché la riapertura imminente dell'albergo è fondamentale per lui e per la sua immagine di fronte agli ospiti, è riluttante a compromettere questa occasione. Questa situazione è ulteriormente complicata dal continuo ricatto di Billy, che tiene Petro sotto pressione.

Episodio 33

Sura si rende conto di non riuscire a tenersi lontana da Seyit, nonostante gli sforzi. Murvet assiste al loro incontro e rimane profondamente turbata dalla scena. Al ritorno a casa, Murvet si imbatte in Emine, sua madre, che la sta cercando con preoccupazione. Emine reagisce con un gesto impulsivo e le schiaffeggia il volto, poiché Murvet è uscita da sola senza avvisare.

Nel frattempo, l'attività nell'hotel è frenetica in vista della serata di inaugurazione, a cui sono stati invitati i membri più influenti della città. Nel frattempo, una discussione intensa si scatena tra Sura e Seyit. Sura rivela a Seyit la sua decisione di non voler trasferirsi nell'appartamento sopra la lavanderia.

In un altro contesto, Alya e Celil prendono la difficile decisione di divorziare.

La ragazza e l'ufficiale: interpreti e personaggi

Storia Vera

La ragazza e l'ufficiale è una storia vera. La scrittrice turca Nermin Bezmen, autrice dei libri Kurt Seyt & Shura e Kurt Seyt & Murka, è la nipote di Kurt Seyit. La sua nonna, Murvet, le ha raccontato la storia, che Bezmen ha poi ricostruito intervistando la sorella e la figlia di Shura. Questi avvenimenti sono stati successivamente narrati nei suoi romanzi.