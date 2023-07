La ragazza e l’ufficiale su Canale 5, cast e trama degli episodi di stasera: La fuga di Seyit e Sura

Stasera 7 luglio su Canale 5 in prima serata torna La ragazza e l'ufficiale: trama e cast dei tre episodi della serie turca programmati per questa sera.

Nuovo appuntamento con La ragazza e l'ufficiale, la serie turca torna stasera, 7 luglio, con tre nuovi episodi, in prima serata su Canale 5. La trama, ispirata a una storia vera, si incentra su un appassionante triangolo d'amore. Trama, cast e promo degli episodi in onda questa sera.

Kurt Seyit ve Sura, questo il titolo originale della serie, è andata in onda nel 2014 su Star TV, emittente privata turca ed è stata girata tra Istanbul, San Pietroburgo e l'Ucraina. Nella versione originale la serie è composta da due stagioni, la prima formata da tredici episodi, la seconda da otto episodi.

La ragazza e l'ufficiale: Trama

Durante la Guerra di Crimea, Kurt Seyit viene ferito e torna a San Pietroburgo, dove nel frattempo è scoppiata la rivoluzione. Quale soldato dell'esercito zarista, né lui né Sura, la giovane moglie, sono al sicuro nella Russia bolscevica, per cui - contro il volere delle rispettive famiglie - i due fuggono intraprendendo un pericoloso viaggio attraverso lande desolate e ghiacciate. L'intenzione della coppia è cercare rifugio a Istanbul, dove si consumano gli ultimi giorni dell'Impero Ottomano... così come il loro amore, in balia di ingerenze familiari, aspettative della società ed eventi della storia.

Gli episodi de La ragazza e l'ufficiale in onda stasera 7 luglio

Episodio 13

Sura scrive una lettera alla sorella Valentina spiegando che le manca moltissimo e che desidererebbe tanto avere la sua presenza accanto a lei, anche per farle capire quanto siano affettuosi i genitori di Seyit. La ragazza in realtà non vede l'ora di scappare con il fidanzato e lasciare il luogo in cui si trova. Seyit ritorna alla fattoria per parlare con i genitori e ha nuovamente uno scontro con il padre: nessuno dei due è disposto a fare marcia indietro né a chiedere scusa all'altro.

Episodio 14

Alle prime luci dell'alba, i ribelli giungono alla tenuta degli Eminof con l'intenzione di assassinare Mehmet. Nel frattempo, Seyit e Celil arrivano, avvertiti da Mahmut, per offrire aiuto, ma purtroppo i loro sforzi si rivelano infruttuosi e alla fine della battaglia perdono la vita entrambi i genitori di Seyit. Nel frattempo, Tatya, rifugiata nel mulino con Sura, viene colta da un improvviso malore.

Episodio 15

Seyit e Sura si trovano a Istanbul, ma vengono allontanati dall'hotel in cui alloggiano, trasformato nel quartier generale degli inglesi. Decidono quindi di recarsi al consolato nella speranza di trovare il nome dei parenti di Sura tra le persone sbarcate dalla nave proveniente dalla Russia. Durante questa ricerca, fanno amicizia con Yahya e la sua famiglia, ai quali raccontano la loro storia, inclusa la tragica morte della famiglia di Seyit e la loro fuga in una piccola barca.

La ragazza e l'ufficiale: protagonisti e Personaggi

Storia Vera

La ragazza e l'ufficiale è una storia vera. La scrittrice turca Nermin Bezmen, autrice dei libri Kurt Seyt & Shura e Kurt Seyt & Murka, è la nipote di Kurt Seyit. La sua nonna, Murvet, le ha raccontato la storia, che Bezmen ha poi ricostruito intervistando la sorella e la figlia di Shura. Questi avvenimenti sono stati successivamente narrati nei suoi romanzi.