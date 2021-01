La ragazza dei tulipani: il film con Alicia Vikander e Christoph Waltz stasera su Rai2 in prima visione

Stasera su Rai2, alle 21:20, va in onda La ragazza dei tulipani, dramma sentimentale in costume con Alicia Vikander e Christoph Waltz.

Stasera su Rai2, alle 21.20, in prima visione, va in onda il film drammatico di Justin Chadwick La ragazza dei tulipani, con Alicia Vikander, Judi Dench e Christoph Waltz.

Tulip Fever: Alicia Vikander in un'immagine del film

Amsterdam, 1636: la città è in pieno fermento. Il commercio prospera, le arti fioriscono. Sophia (Alicia Vikander), orfana cresciuta dalle suore, viene presa in sposa da un ricco mercante, Cornelis Sandvoort (Christoph Waltz), molto più vecchio di lei. Lui desidera ardentemente un figlio, ma lei non riesce a darglielo, mettendo così in pericolo il loro matrimonio.

I due decidono di posare per un ritratto che li renderà immortali, ma Sophia inizia una relazione con il pittore, un giovane e talentuoso artista: Jan Van Loos (Dane DeHaan). Tutto questo mentre la cameriera di Sophia, Maria (Holly Grainger), scopre di aspettare un figlio dal ragazzo di cui è innamorata, che per un equivoco è fuggito via. Per salvare la situazione, le due donne escogitano un piano, apparentemente comodo per entrambe...

Adattamento del romanzo Tulip Fever scritto da Deborah Moggach, La ragazza dei tulipani, nel 2004, avrebbe dovuto avere il volto di Keira Knightley, affiancata da Jude Law nei panni del pittore Jan Van Loos, ma il progetto non vide mai la luce per via delle normative fiscali sulle produzioni cinematografiche in Gran Bretagna.