La quinta onda: la scena di sesso con Chloë Grace Moretz che fu tagliata dal film

J Blakeson, regista de La quinta onda, durante la fase di montaggio, decise di tagliare una scena di sesso con Cassie Sullivan e Evan Walker, interpretati rispettivamente da Chloë Grace Moretz e Alex Roe, a causa di problemi di minutaggio.

La quinta onda: Chloë Grace Moretz in una scena del film

Nella scena in questione Cassie e Evan iniziano a baciarsi e a fare sesso dopo che il ragazzo ha fasciato una ferita di Cassie. Il regista decise che la scena non era fondamentale per la trama della pellicola e scelse di tagliarla a causa della lunghezza: oltre due minuti di girato.

Moretz aveva precedentemente scherzato a proposito di scene di sesso tagliate dai suoi film, come quella di Cattivi vicini 2: "Quella era una scena piuttosto anti-sesso perché restai vestita per tutta la sequenza. Nonostante questo era piuttosto volgare, piuttosto selvaggia... direi quasi compromettente."

La quinta onda: Alex Roe e Chloë Grace Moretz in una scena del film

Il sito di aggregazione di recensioni Rotten Tomatoes ha riferito che il 15% dei critici ha dato a La quinta onda una recensione positiva sulla base di 137 recensioni, con una valutazione media di 4,22 / 10. Il consenso critico del sito afferma: "Con effetti speciali insignificanti e punti della trama apparentemente messi insieme da precedenti film di fantascienza distopici il film si rivela un tentativo mancato ed estremamente floscio".