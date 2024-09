La Promessa anticipazioni 9 settembre: Margarita e Lorenzo ora indagano su Cavendish, Petra si sfoga con Pia

Primo appuntamento della settimana per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 9 settembre, su Canale 5, in onda alle 15:45 circa. In questa puntata la presenza della Guardia Civile preoccupa Pelayo. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Petra è ferita dall'indifferenza di suo figlio

Pia è ancora furiosa con Jana per aver rivelato la paternità di suo figlio a Curro, mettendo così a rischio entrambi. Vera, la ragazza trovata nei boschi da Lope, servendo casualmente il tè alla marchesa Martina e a Leonor, fa una splendida impressione. Feliciano ammette con Teresa che Pia sta intervenendo per aiutarlo a ristabilire il rapporto con Petra.

Margarita e Lorenzo discutono sul comportamento sospetto di Mister Cavendish e decidono di indagare anche sul misterioso ruolo di Jeronimo, l'uomo che si è presentato come il valletto di Pelayo, in realtà i due sono soci in un losco e pericoloso traffico d'armi, le cui fila sono tirate proprio da Cavendish.

Jeronimo èu no dei trafficanti d'armi

La servitù è ancora preoccupata per Maria e Abel chiede aiuto a Catalina per scoprire dove si trova la sabbia gialla trovata sulle scarpe di Valentin. Nonostante l'opposizione del conte, a causa della costante presenza della Guardia Civile alla ricerca della cameriera scomparsa, Mister Cavendish ordina a Pelayo di continuare a utilizzare la Promessa come base per il nuovo approvvigionamento di armi. Petra confida a Pia il suo dolore per l'indifferenza di Feliciano.