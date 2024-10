La Promessa anticipazioni 9 ottobre: Abel opera Curro, ma Lorenzo e Cruz continuano a tramare per ucciderlo

Dopo l'episodio trasmesso ieri sera, La Promessa andrà in onda su Rete 4 mercoledì 9 ottobre alle 19:40. Ecco un'anteprima della trama della puntata: Feliciano si risveglia, ma Don Romulo non si fida. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa, Abel procede con la trasfusione: Jana è l'unica compatibile

Don Lorenzo, dopo aver parlato a lungo con i medici, prende la decisione di lasciare che Curro rimanga alla tenuta e lo affida alle cure di Abel. Il conte finge di pensare al bene di suo figlio, ma in realtà di nascosto continua a tramare con Cruz per liberarsi del ragazzo, dopo che gli spari del cecchino non hanno ucciso il futuro marchese.

Abel decide di procedere con la trasfusione di sangue e chiede a tutti di partecipare. Dopo aver effettuato i prelievi su ogni abitante de La Promessa, capisce che l'unica compatibile con Curro è Jana, nessuno sospetta che tra i due ci sia un grado di parentela. Dopo l'allontanamento di Jeronimo, Catalina prega Pelayo di intervenire a favore di Maria e di chiedere a Cruz che la Fernandez sia reintegrata.

Jana dona il suo sangue per salvare Curro

Feliciano si risveglia e sembra stare meglio; per questo si presenta in cucina per lavorare, ma Don Romulo lo sgrida e gli ordina di tornare a letto, non prima di avergli chiesto cosa sia successo durante la caccia. Il maggiordomo vuole capire la dinamica dell'incidente e più tardi cerca di ricostruirla insieme a Pia. I due sono d'accordo che qualcosa non quadra in come si sono svolti gli eventi. Jana, dopo la trasfusione, è molto debole ma vuole rimanere accanto a Curro. Manuel le dice di andare a riposarsi e la affida alle cure di Vera.