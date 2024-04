La Promessa anticipazioni 9 aprile: Maria vuole intercedere tra Lope e Salvador, Pia si insospettisce!

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:40 circa su Canale 5.

La Promessa torna in onda su Canale 5 martedì 9 aprile alle 16:40. Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata. La serie è ambientata a Cordova nel 1913 e segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima. La soap è visibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

La Promessa: riassunto dell'episodio trasmesso l'8 aprile

Cruz rivela alla Baronessa di conoscere il suo segreto più terribile: il coinvolgimento nella morte del barone de Grazalema, il marito. Elisa affronta Lorenzo, il quale non nasconde di averlo rivelato lui, a Cruz. Curro dà libero sfogo alla sua relazione con Martina, tanto che finisce per confessare i dubbi sulle sue origini. Martina gli chiede di non aver fretta.

Anticipazioni del 9 aprile: Mauro prova a fare da paciere

Dopo che Lope ha dichiarato a Salvador di essere innamorato di Maria, i due non si sono più parlati. La ragazza non è riuscita a farli riconciliare, così si rivolge a Teresa per vedere se ha più successo. Mauro sarà costretto a intervenire.

Mauro parla con Lope e Salvador per aiutarli a fare pace

Nel prossimo episodio: Pia si guarda intorno sospettosa

Simona e Candela iniziano ad approfittare delle lezioni con l'insegnante, dopo la loro riconciliazione. Mentre Pia comincia a percepire qualcosa di sospetto.