La Promessa, anticipazioni 8 gennaio: Don Lorenzo trama con Cruz contro Catalina, Margarita sostiene Ayala

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 mercoledì 8 gennaio alle 19:40. Ecco un'anteprima della trama della puntata: Jana lotta per la guarigione di Diego. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Oggi la puntata termina alle ore 21.20 circa.

Riassunto dell'episodio precedente

L'arrivo di Blanca Palomar alla tenuta porta una ventata di freschezza e serenità. La ragazza, con il suo sorriso e la sua energia, riesce a portare un po' di luce nelle giornate cupe della famiglia e del personale. Il comportamento di Lope nei confronti di Vera subisce un improvviso cambiamento. La trasformazione non sfugge a Salvador che sprona il suo collega a non lasciarsi influenzare dal passato di Vera e a evitare che i pregiudizi compromettano il loro legame.

Maria Fernandez continua a essere profondamente turbata dalla misteriosa lettera che ha ricevuto. La tensione tra Cruz e Ayala arriva a un punto critico. La marchesa, ormai stanca delle ambiguità e dei segreti che sembrano circondare il conte e Margarita, affronta Ayala e lo mette di fronte a un ultimatum molto pesante.

Maria medita di lasciare la tenuta?

Anticipazioni de La Promessa: Maria riceve una proposta di lavoro

Manuel, devastato dalla recente tragedia, si confida con Blanca Palomar. Le sue parole rivelano una profonda confusione riguardo al suo rapporto con Jana, aggravata dal senso di colpa che lo tormenta per la morte di Jimena. Blanca lo ascolta cercando di offrire conforto senza giudicare. Jana, cercando di distogliere la mente dalle questioni di cuore, si dedica completamente alla guarigione del figlio di Pia, Diego.

Il bambino, colpito da gravi problemi respiratori, è stato portato alla tenuta da sua madre, visibilmente preoccupata. Inaspettatamente, Pia trova sostegno in Ricardo Pellicer, il nuovo maggiordomo, che si dimostra meno rigido del previsto in questo momento di difficoltà.

Maria Fernandez continua a nascondere il contenuto della misteriosa lettera, che le propone un nuovo lavoro lontano dalla tenuta. La sua decisione di non parlarne con Salvador inizia a creare crepe nel loro rapporto. Salvador, turbato dal comportamento freddo e distaccato della fidanzata, teme che tra loro ci sia qualcosa di irrisolvibile. Don Lorenzo cerca di manipolare Cruz per convincerla ad estromettere Catalina dal redditizio commercio di marmellate, ormai diventato una fonte di guadagno importante.

Margarita prende una posizione chiara schierandosi con Ayala, impedendo a Cruz di cacciarlo dalla tenuta, creando ulteriori tensioni tra le due donne. Candela, parlando con Simona, rivela un'informazione che getta ombre su Virtudes. La ragazza non si è recata da Antonio, come aveva fatto credere, durante la sua recente assenza.