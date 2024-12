La Promessa, anticipazioni 8 dicembre: Abel pronto a svelare il segreto di Jimena, Lorenzo conquista Cavendish

Anticipazioni di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 19:40 circa su Rete 4, la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming.

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda domenica 8 dicembre su Rete 4 alle 19.40: Manuel vuole allontanarsi da Jimena. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Il ritorno di Jimena alla tenuta provoca preoccupazioni in Jana e Manuel, timorosi che la sua presenza possa compromettere la loro relazione appena ricostruita. Entrambi avvertono la tensione, ma trovano un alleato in Abel, che li rassicura sul suo sostegno e promette di proteggerli dalle interferenze di Jimena.

Nel frattempo, una nuova complicazione emerge quando Mr. Cavendish scopre che Don Lorenzo è entrato nel settore delle marmellate. Questa mossa scatena l'ira di Cavendish, preoccupato che Lorenzo possa rappresentare una minaccia per il suo traffico illecito di armi, mascherato proprio dalla produzione delle marmellate. Le tensioni si intensificano, prefigurando scontri futuri.

Maria e Salvador durante la cena romantica

Anticipazioni de La Promessa: Maria e Salvador vogliono organizzare un finto matrimonio

La presenza di Jimena continua a scuotere gli equilibri della tenuta. Manuel, sempre più agitato, medita un piano per allontanarsi definitivamente da lei e vivere serenamente la sua storia con Jana. Tuttavia, Abel si ritrova dilaniato dal senso di colpa: vorrebbe confessare a Manuel e Jana che sapeva del finto aborto e della falsa gravidanza orchestrata da Jimena per legare a sé il marito.

La donna, consapevole che la verità la farebbe perdere Manuel per sempre, implora Abel di mantenere il segreto. Nel frattempo, Don Lorenzo, recentemente entrato negli affari delle marmellate insieme a Pelayo e Mr. Cavendish, si rivela subito un elemento chiave per risolvere un grave errore commesso dal promesso sposo di Catalina.

La sua capacità di agire rapidamente e la sua esperienza nel gestire situazioni complesse impressionano persino Cavendish. Tuttavia, Lorenzo non fa nulla senza tornaconto: propone di procurare personalmente le armi necessarie a Cavendish, ma a un prezzo maggiore, dimostrando di essere un abile negoziatore e aumentando la sua influenza all'interno del business.

Salvador e Maria, desiderosi di celebrare il loro amore, chiedono a Don Romulo il permesso di organizzare un finto matrimonio in attesa di poter celebrare quello ufficiale. La richiesta, però, divide i presenti: non tutti appoggiano l'idea dei due giovani, ritenendola inappropriata o prematura. Nel frattempo, Maria si trova di fronte a un problema più urgente: non riesce più a trovare la borsa contenente il denaro che aveva scoperto in soffitta. Disperata, chiede aiuto a Jana.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Vera e Virtudes si fanno molte domande su Jimena e sul suo ritorno.