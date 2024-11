La Promessa anticipazioni 7 novembre: Curro si sente male, Manuel chiede a Don Romulo di indagare su Abel

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 giovedì 7 novembre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Petra confida ad Ayala i dubbi sull'incidente di caccia. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Salvador e Maria spingono Lope a trovare il coraggio di confessare i propri sentimenti a Vera. Don Alonso e Don Romulo iniziano a riflettere sull'incidente avvenuto durante la battuta di caccia e cominciano a pensare che forse sia stato effettivamente fortuito. Nel frattempo, Manuel inizia a nutrire dubbi sulla sincerità di Abel, notando alcune incongruenze nel racconto del dottore.

Anticipazioni de La Promessa: Maria sogna una vita da ricca con Salvador

Manuel si insospettisce riguardo al racconto di Abel e inizia a indagare sulla sua veridicità. Preoccupato per le incongruenze emerse, chiede a Don Romulo di fare delle ricerche per scoprire la verità sul viaggio a Cordova, avvenuto durante l'incendio alla raffineria, un episodio che potrebbe celare un mistero più grande.

Nel frattempo, Ayala e Petra si trovano a condividere momenti di confidenza, durante i quali il conte rivela alla sua cameriera che Don Alonso ha cominciato a nutrire sospetti sull'incidente durante la battuta di caccia, iniziando a pensare che non sia stato affatto casuale, ma un tentativo di uccidere Curro.

Manuel sospetta di Abel

Cruz, da parte sua, è felice di notare che suo marito sta cambiando opinione riguardo l'incidente che ha coinvolto suo nipote e Feliciano. Nel frattempo, Curro, preoccupato per la situazione, chiede ad Abel di parlare con suo zio per chiarire alcune cose. Tuttavia, proprio mentre cerca di affrontare la questione, Curro si sente male e la situazione si complica ulteriormente.

Maria, nella sua mente, inizia a immaginare una vita da ricca con Salvador. La giovane, ancora influenzata dal denaro trovato in soffitta, sogna di vivere nel lusso e nel benessere. Catalina e Pelayo, durante il viaggio alle terme, cercano di rilassarsi e godersi qualche momento di tranquillità. Tuttavia, Catalina è preoccupata per l'incontro con Mr. Cavendish, un incontro che non sembra affatto casuale. Infine, Lope è deciso a dichiarare il suo amore a Vera, ma si trova bloccato dalla sua timidezza e insicurezza, rischiando di non riuscire a rivelare i suoi sentimenti.