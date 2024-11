La Promessa anticipazioni 6 novembre: Salvador e Maria spingono Lope verso Vera, Manuel sospetta di Abel

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 mercoledì 6 novembre alle 19:40. Ecco un'anteprima della trama della puntata: Don Alonso e Don Romulo riflettono sull'incidente di caccia. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Petra confessa a Cruz tutta la verità sulla nascita di Feliciano, e la marchesa si dimostra inaspettatamente comprensiva. Nel frattempo alle terme, Catalina e Pelayo si trovano di fronte a Cavendish, il giovane capisce che questo incontro non è affatto casuale. Manuel prende le difese di Jana e la aiuta nelle faticose faccende domestiche.

Anticipazioni de La Promessa: Alonso e Romulo fanno una valutazione sbagliata sull'incidente di caccia

Salvador e Maria spingono Lope a trovare il coraggio di confessare i propri sentimenti a Vera. Nonostante la timidezza del cuoco, i due amici lo spingono a non lasciarsi sfuggire l'opportunità e l'occasione di conquistare il cuore della giovane che è chiaramente innamorata di lui. Lei, in questo momento, sta facendo la dama di compagnia a Catalina, ma presto ritornerà alla tenuta.

Intanto, Don Alonso e Don Romulo iniziano a riflettere sull'incidente avvenuto durante la battuta di caccia. Nel corso delle loro indagini non hanno trovato nessuna prova che avvalorasse l'ipotesi che Feliciano e Curro siano stati sparati da un cecchino. Dopo un'attenta valutazione, cominciano a considerare la possibilità che si sia trattato davvero di un semplice incidente.

Lope non riesce a dichiararsi a Vera

Questa nuova ipotesi allontana l'ombra del sospetto che aveva aleggiato fino a quel momento, ovvero che Curro fosse in pericolo. Nel frattempo, Manuel inizia a nutrire dubbi sulla sincerità di Abel. Notando alcune incongruenze nel racconto del dottore, Manuel si convince che il dottore possa nascondere qualcosa di più grande e oscuro di quanto voglia far credere.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Manuel si scusa per come ha trattato il padre dopo aver perso la competizione.