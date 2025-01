La promessa anticipazioni 6 gennaio: Pelayo smaschera Don Lorenzo, Catalina è furiosa

Primo appuntamento della settimana per i fan de La Promessa che torna lunedì 6 gennaio, su Rete 4, alle 19:40 circa. In questa puntata: Pelayo confessa tutto a Catalina. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

L'arrivo di Don Ricardo Pellicer continua a sconvolgere la tenuta. Il nuovo maggiordomo, con il suo rigore, crea tensioni, mettendo Pía sotto pressione. Dopo insistenti interrogatori, Pía confessa che le sue assenze frequenti sono dovute alle visite al figlio Diego, placando temporaneamente il conflitto. Nel frattempo, una misteriosa lettera sconvolge Maria, il cui turbamento non passa inosservato, lasciando presagire segreti inquietanti.

La morte di Jimena ha ripercussioni devastanti: il duca de Los Infantes vieta ai marchesi di partecipare al funerale della figlia, segnando una frattura definitiva tra le famiglie. Cruz, colpita dall'affronto, comprende che è tempo di reagire e ristabilire il controllo sulla tenuta e sulla sua famiglia, già piegata dai conflitti.

Pelayo confessa tutto a Catalina

Anticipazioni de La Promessa:Manuel tenta di ribellarsi a Cruz e Don Alonso

Pelayo rivela a Catalina tutta la verità su Don Lorenzo. Il conte confessa di essere stato ricattato dal Capitano che ha minacciato di rivelare alla marchesina gli affari del giovane conte con Mr. Cavendish. In cambio del suo silenzio Don Lorenzo ha voluto una percentuale sui guadagni del traffico d'armi e delle marmellate.

Furiosa, Catalina affronta il De La Mata in un'accesa discussione, durante la quale Don Lorenzo raggiungerà la convinzione che deve liberarsi della ragazza. Nel frattempo, Manuel, dopo la morte di Jimena, è sempre più determinato a prendere il pieno controllo della sua vita: L'uomo si trova nuovamente in conflitto con i suoi genitori, Cruz e Don Alonso, che tentano di ostacolare le sue decisioni.