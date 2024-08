La Promessa anticipazioni 5 agosto: Jimena da a Manuel una seconda possibilità ma lui vuole solo Jana

Nuovo appuntamento per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 5 agosto su Canale 5, in onda alle 15:50 circa. In questa puntata Lope si vuole trasferire a Madrid. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa del 5 agosto: La paura di Simona per la visita del figlio

Il ritorno di Jimena a casa dei suoi genitori sarebbe un enorme scandalo e la Marchesa vuole evitarlo a tutti i costi. Per questo Jimena dà a Manuel una seconda possibilità e decide di restare, anche se lui è più innamorato che mai di Jana e lei lo ricambia con lo stesso trasporto.

Curro vuole avvicinarsi ad Alonso, per questo chiede a Catalina di occuparsi della contabilità de La Promessa. Nel frattempo, la figlia primogenita cerca di sfruttare ogni momento per stare con Pelayo del quale si sta innamorando, ignara che l'uomo è in combutta con Cruz.

Jana ha dichiarato il suo amore a Manuel

Nonostante gli sforzi di Rómulo per far riassegnare Lope alle cucine e farlo restare alla tenuta, il giovane cuoco è deciso ad andare a lavorare a Madrid. Ma questa non è l'unica crisi nelle cucine: Simona è spaventata a morte per la visita di suo figlio in seguito ad una lettera che lei non ha spedito.

Pia, dopo essere venuta a conoscenza dei sospetti di Mauro, si confronta con Romulo facendo pressione sul maggiordomo affinché dica la verità sui fazzoletti insanguinati, ma l'uomo ribadisce di non avere nulla. Martina fa lo stesso, sostenendo di essere in perfetta salute e facendo crescere i dubbi della cameriera alla ricerca della verità.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Mercedes avanza una richiesta delicata che riguarda Manuel e Jimena.