La promessa anticipazioni 4 novembre: Jana torna a fare la sguattera, Catalina e Pelayo sono pronti a partire

Primo appuntamento della settimana per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 4 novembre, su Rete 4, alle 19:40 circa. In questa puntata: Vera sarà la dama di compagnia di Catalina. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto episodio precedente

Pelayo e Catalina vorrebbero fare un piccolo viaggio e pensano di recarsi alle Terme De La Jara. Don Alonso non gradisce questa idea perchè non sono ancora sposati. Cruz stupisce il marito dando il suo consenso. La marchesa riferisce al consorte che i ragazzi non rischiano alcuno scandalo, visto che Catalina sarà accompagnata da Vera come sua dama di compagnia.

Manuel trova una scusa per cercare Jana: dà a Maria una commissione da svolgere per lui e spera che la ragazza trovi la ragazza. Ayala chiede a Cruz di suggerirgli una persona che lei ritiene di fiducia e la marchesa gli consiglia Petra, anche se non potrà permettergli di usufruire di lei - la sua cameriera privata - per molto tempo. Maria trova Jana a casa di Ramon. Intanto Lope continua a non trovare il coraggio di confessare i suoi sentimenti a Vera.

Ana Garcés è Jana ne La Promessa

Anticipazioni del 4 novembre: Petra parla della morte di Feliciano con il conte

Don Alonso e Cruz hanno deciso di punire severamente Jana per la sua assenza ingiustificata dal lavoro e per aver abbandonato Curro nonostante le precise direttive ricevute dal marchese. Per questo motivo, la giovane cameriera sarà costretta a lavorare come sguattera, affrontando le conseguenze delle sue azioni.

Nel frattempo, Catalina e Pelayo si preparano a partire per le terme, con Vera che farà da dama di compagnia per la coppia. Mentre i giovani sposi si godono un po' di libertà, Petra riceverà l'incarico di servire il Conte De Ayala, ma si troverà coinvolta in una conversazione delicata: il nobile vorrà discutere con lei della morte del loro figlio Feliciano.

Infine, Candela e Simona sono molto preoccupate per Virtudes e prenderanno la decisione di farla dormire a La Promessa. La ragazza,, per stare vicino alla madre, ogni giorno viene alla tenuta da Lujàn. Candela vuole evitare che sua figlia rincasi da sola quando il sole è tramontato e le strade sono buie.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Lope parla con Maria dei sentimenti che Vera prova per lui.