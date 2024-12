La Promessa, anticipazioni 30 dicembre: Jimena vuole ricattare Manuel, Catalina rimanda il matrimonio

Nuove anticipazioni della soap spagnola che torna alle 19:40 circa, la serie va in onda dal lunedì alla domenica nella fascia preserale di Rete 4.

Primo appuntamento della settimana per i fan de La Promessa che torna lunedì 30 dicembre, su Rete 4, alle 19:40 circa. In questa puntata: Manuel affronta i genitori di Jimena. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Don Romulo comunica a Salvador che non lo ritiene ancora pronto per il ruolo di primo valletto, infliggendogli un duro colpo. Salvador, demotivato, riflette sul suo futuro, ma l'affetto di Maria lo incoraggia a non arrendersi. Pelayo tenta nuovamente di riconciliarsi con Catalina, ma la giovane, delusa dalle sue bugie e dalla doppia vita, rimane ferma nella sua decisione, lasciando Pelayo frustrato e senza soluzioni.

Virtudes, intenzionata a lasciare La Promessa per riavvicinarsi al fratello Antonio, viene rassicurata da Pia, che le propone di organizzare visite regolari senza abbandonare il lavoro alla tenuta. Nel frattempo, Jimena trova fotografie scattate da Manuel durante la fuga con Jana e comprende che lei è l'amante del marito. Sconvolta, pianifica la sua vendetta contro entrambi.

Pelajo racconta a Catalina del suo coinvolgimento nel traffico d'armi

Anticipazioni de La Promessa: Pelayo racconta a Catalina tutta la verità

Rovistando tra gli effetti personali di Manuel, Jimena trova alcune fotografie che immortalano momenti intimi tra il marito e Jana. Con un misto di rabbia e determinazione, la marchesina nasconde le foto nella tasca del suo abito, decisa a utilizzarle a suo vantaggio. Manuel, ignaro della scoperta, si prepara a un confronto decisivo con i marchesi.

Don Romulo comunica a Salvador che, nonostante i suoi sforzi, non otterrà il tanto ambito ruolo di primo valletto. Tuttavia, gli offre la possibilità di continuare come lacchè. Dopo un momento di esitazione, Salvador accetta l'offerta, seppur con amarezza. Maria cerca di incoraggiarlo, sottolineando che potrà dimostrare il suo valore in futuro.

La verità sugli inganni orchestrati da Jimena e Cruz spinge Manuel a chiedere ai suoi genitori, i Duchi De Los Infantes, un confronto. Pelayo, determinato a riconquistare Catalina, le racconta tutta la verità sul suo coinvolgimento nel traffico di armi, rivelando come sia stato trascinato in questa pericolosa situazione. Tuttavia, la sincerità dell'uomo non sortisce l'effetto sperato. Delusa e amareggiata, Catalina decide di rinviare ufficialmente le nozze, lasciando Pelayo senza speranza.